Un ataque armado contra Donald Trump obliga a evacuar la Cena de Corresponsales en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido evacuado de urgencia este sábado tras un intento de asesinato durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, uno de los eventos más destacados del calendario político y mediático en Washington.

El incidente ha tenido lugar cuando un hombre armado ha intentado irrumpir en un punto de control de seguridad, ubicado en el vestíbulo del recinto donde se celebraba la cena. Según han informado las autoridades, el sospechoso, un individuo de 31 años procedente de California, portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. La rápida intervención del Servicio Secreto de Estados Unidos evitó que el atacante pudiera acercarse al mandatario.

Durante el enfrentamiento, un agente ha resultado herido por un disparo, aunque su chaleco antibalas ha evitado consecuencias fatales. El oficial ha sido trasladado a un hospital y se encuentra fuera de peligro. El sospechoso ha sido reducido y detenido en el lugar, y posteriormente llevado a un centro médico para evaluación. El propio Donald Trump ha publicado una imagen de él en su perfil de Truth.

Foto del detenido | Donald Trump

El suceso ha generado momentos de gran tensión entre los asistentes, incluidos periodistas, funcionarios y miembros del gabinete, quienes han sido evacuados o instruidos a resguardarse mientras se aseguraba la zona. Algunos testigos han confesado que han permanecido ocultos bajo las mesas durante varios minutos, mientras se desarrollaba el operativo.

"Un lobo solitario"

Horas después, Trump ha comparecido ante la prensa, donde ha calificado al atacante como un "lobo solitario" y ha destacado la eficacia del dispositivo de seguridad. "Fue todo muy rápido. El Servicio Secreto actuó de manera extraordinaria", ha afirmado el presidente, quien también ha restado gravedad al incidente, y ha expresado su intención de reprogramar el evento en las próximas semanas.

La investigación ha sido asumida conjuntamente por el FBI y la policía metropolitana de Washington, que trabajan para esclarecer los motivos del agresor. Por el momento, las autoridades han descartado la existencia de una amenaza adicional para la población.

Reacciones internacionales al atentado contra Trump

El intento de ataque contra Donald Trump, ha provocado una rápida condena por parte de líderes políticos internacionales. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó que "la violencia nunca es el camino", mientras que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se declaró "impactado" por lo ocurrido y expresó su alivio por el estado del mandatario.

En la misma línea, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, condenó el tiroteo "en los términos más enérgicos posibles" y defendió una política de "tolerancia cero" ante la violencia política. Las reacciones coinciden en resaltar la gravedad del ataque y la necesidad de preservar la seguridad institucional en un contexto de creciente tensión internacional.

La alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, expresó su alivio tras el incidente que obligó a evacuar al presidente estadounidense durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. "Me alegra saber que todos los asistentes […] se encuentran a salvo", señaló en redes sociales.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo expresó su "más absoluta condena" al tiroteo que obligó a evacuar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y defendió que "la discrepancia política se resuelve con palabras y no con balas", apelando a proteger la democracia.

El Gobierno emiratí expresó su "enérgica condena" al ataque ocurrido en Washington durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y trasladó su solidaridad al presidente estadounidense, su familia y el pueblo de EE.UU., al tiempo que reiteró su rechazo a "toda forma de violencia, extremismo y terrorismo".

La jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, trasladó su "plena solidaridad" al mandatario estadounidense tras el tiroteo en Washington y advirtió de que "ningún odio político puede tener cabida en las democracias". El ataque, ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, obligó a evacuar a Trump y a otros altos cargos.

El mandatario francés expresó su apoyo al presidente estadounidense tras el ataque ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington y subrayó que "la violencia no tiene nunca cabida en democracia", después de que Trump fuera evacuado por el Servicio Secreto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.