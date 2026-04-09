Topuria, sobre su pelea en la Casa Blanca: "Estoy seguro de que va a ser cortita"

Ilia Topuria ha visitado este jueves 'El Hormiguero' de Antena 3 y ha explicado cómo se gestó su participación en el histórico combate del próximo 14 de junio en la Casa Blanca: "Siempre supe e intuí que iban a contar conmigo. Me llamaron y me dijeron que no contaban conmigo, que hiciera mi camino... pero sabía que aun así iban a llamarme, es parte de la negociación. Luego de madrugada recibí como 15 llamadas y ahí se cerró, a las 5 de la mañana".

Una esquina, en el despacho de Trump

Su rival por el peso ligero en Washington será el estadounidense Justin Gaethje: "Me presento para ganar, si no ni me presentaría. Por el estilo del combate de Justin estoy seguro de que va a ser cortita. Lo que me cuesta visualizar es cómo va a ser el escenario en la Casa Blanca. La esquina roja sale del despacho de Trump... Se puede entrar en la Casa Blanca de esa manera una vez en la vida".

"Los fanáticos lo quieren ver y hasta yo mismo tengo interés en medirme con un tipo [Makhachev] que ha dominado la división"

La velada va a coincidir con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y el cumpleaños de Donald Trump: "La cartelera la habrá tenido que aprobar él también, creo que no tiene ningún problema con nosotros", ha apuntado el campeón mundial de peso pluma y ligero en la UFC.

En un principio le dijeron que iba a pelear contra Islam Makhachev... a quien acusa de mentir: "Después me dormí y a las dos horas me dijeron que estaba lesionado y que tenía que ser contra Justin. Estuvo cerca y espero que ese combate suceda. Ya tuvo excusas una vez y ahora por segunda vez. Tiene pinta de que va huyendo, no sé si la UFC está interesada, porque cuando quieren cerrarlo lo hacen...".

¿Es un problema que se encuadren en diferentes categorías? "Deportivamente es una ventaja tener más peso y estatura, pero llegados a este punto... ¿qué importa? Los fanáticos lo quieren ver y hasta yo mismo tengo interés en medirme con un tipo que ha dominado la división durante tanto tiempo", ha explicado el luchador hispano-georgiano de artes marciales mixtas.

Su complicado divorcio

Topuria no ha eludido ningún tema y ha relatado cómo ha vivido los problemas familiares que le hicieron parar durante los últimos meses: "Me cambió de la noche a la mañana, no eres consciente hasta que te toca. Me ha cambiado mucho pero quienes me conocen saben que cuando algo está fuera de mi control no lo vivo desde lo negativo. Acepto mi realidad y tiro para adelante, es la mejor salida. Lo que más he aprendido estos meses es a hacerle caso a mi madre; cuando te dice 'por ahí no es' lleva razón".

"Es un proceso en el que las dos partes sufren y a veces la gente quiere castigar a la otra parte aprovechando a los niños. Y eso no se tendría que hacer. A los niños no hay que involucrarlos en esa batalla emocional y hay que hacerles la vida más fácil, ellos no han pedido venir a este mundo", ha opinado Topuria sobre su difícil divorcio de la venezolana Giorgina Uzcátegui.

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