Manuel Murillo, tetracampeón de España de 100 kilómetros: "Era un excelente corredor de ultrafondo"

A pesar de que como tirador no era muy bueno, tal y como dicen sus compañeros del campo de tiro, como atleta Manuel Murillo sí destacó y no precisamente poco. Tetracampeón de España de 100 kilómetros, el ultrafondista llegó a intentar además varias veces el récord del país.

Francisco Requena, uno de los que compartió pista con él, no da crédito a lo sucedido: "Era un amigo. Nunca me hablaba ni de política ni de armas. No me creo estas cosas".

Llegó a ser subcampeón de Europa en Italia de una competición de la que, quienes conocen a dichos deportistas, califican a estos como "introvertidos".