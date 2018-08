La historia de superación del bombero Javier Alonso, que perdió las dos piernas: "No podía dejar a mi familia como un cobarde"

Dos piernas amputadas, seis meses en coma y dos operaciones a corazón abierto. Esas fueron las consecuencias para Javier de un día más en sus 18 años como bombero.

"Me empecé a sentir mal, me acosté... y a los seis meses me desperté con mi vida cambiada", reconoce.

Completó su reto

Aquella jornada de servicio inhaló el humo que contenía la bactería que se alojó en una de las cavidades de su corazón. Despertó

medio año más tarde sin poder caminar.

Se armó de valor y se enfrentó a su enfermedad. Hoy en día practica senderismo junto a su entrenador Álex.

Tras dos años de preparación, el 15 de junio logró subir al Roque Nublo, uno de los puntos más altos de Gran Canaria. Una nueva vida hecha para los más valientes.