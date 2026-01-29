Muere uno de los dos montañeros atrapados por un alud en el pico Cibollés de Benasque, Huesca

Un montañero ha fallecido en Benasque al verse sorprendido por un alud junto a un compañero, que ha sido trasladado al hospital. Ambos han desaparecido bajo el alud antes de ser localizados por la Guardia Civil.

Varios efectivos del grupo de montaña de la Guardia Civil han logrado rescatar a los dos montañeros que habían quedado atrapados al sufrir un alud en el pico Cibollés, perteneciente a la localidad municipal de Benasque, en Huesca.

Los agentes de la Guardia Civil encontraron a los montañeros sin apenas signos vitales tras ser atrapados por el alud. Para ambos se ha activado el código de hipotermia, sin embargo, uno de ellos ha terminado falleciendo poco después.

El otro montañero rescatado ha sido trasladado de urgencia en un helicóptero medicalizado del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

El gobierno aragonés había llamado a la máxima precaución este miércoles precisamente ante el riesgo de aludes, desaconsejando la práctica de esquí fuera de pista y de esquí de montaña.

Un total de cinco personas han fallecido en Aragón a consecuencia de aludes en desde el pasado 29 de diciembre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.