El piloto asturiano está siendo el gran protagonista del verano en la Fórmula 1 y no precisamente por participar dentro de la misma. Desde ruedas de prensa, hasta continuas hipótesis sobre lo que hará el español, Alonso acapara titulares.

Fernando ha insistido a través de una charla con sus fans por Instagram que sus planes de cara al próximo año no pasan por regresar al Gran Circo: "Seguro que no. Todos los sueños que tenía en la F1 he tenido la inmensa suerte de haberlos cumplido. Bueno… más de los que hubiera soñado, así que el intentar ser el mejor en cualquier categoría, en cualquier coche, me parece a día de hoy un sueño tan ambicioso como casi imposible", zanjó al respecto.

Eso sí, tiene claro cuál va a ser su próximo proyecto pese a que todavía no tiene un nombre público: "Es bastante complicado. Me obligará a sacar lo mejor de mí mismo y dedicarme por completo a ello varios meses. Si fuera fácil... no sería divertido", afirma el piloto, dos veces campeón de la Fórmula 1.

Además, Alonso también respondió a un aficionado que le preguntaba sobre lo que Vettel había dicho en la rueda de prensa posterior al circuiro de Hungaroring: "Lo escuché. Siempre nos hemos respetado y tenemos una relación muy cordial. Me sabe mal que piense así. Supongo que es más el momento de la rueda de presa, la situación, etc. Pero repito que todo lo contrario", destacó.

¿Correrá el Dakar 2020? ¿Competirá la temporada al completo de la IndyCar? Lo que está claro es que el conocimiento de su futuro está cada vez más cerca.