Fernando Alonso se convirtió en el protagonista de la rueda de prensa llevada a cabo tras la celebración del Gran Premio de Hungría, donde Hamilton se hizo con el primer puesto tras una impresionante batalla frente a Verstappen.

El periodista Dániel Horvàtch, de 'The Paddock Magazine', lanzó la siguiente pregunta: "Lewis y Max, Fernando Alonso elogió vuestra actuación en las redes sociales. Parece que él también disfrutó de la batalla...¿Os gustaría volver a verlo en la Fórmula Uno y competir contra él nuevamente?"

Las respuestas no se hicieron esperar y pronto se creó una conversación de lo más surrealista. Hamilton fue el primero: "Bien, en primer lugar, es realmente increíble que me apoye...No sé cuántos años tiene Fernando ahora, pero siempre será un gran piloto. Si puede conseguir un buen asiento siempre será bienvenido aquí para luchar con nosotros. Yo estoy aquí para luchar contra quien esté", sentenció el americano.

A partir de aquí siguió la conversación (de lo más surrealista):

Max Verstappen: Nunca tuve la oportunidad de luchar contra él en la Fórmula 1, así que sí...

Hamilton: Podría ser un buen compañero de equipo para ti.

Max Verstappen: ¿Fernando? Bueno, tú tienes experiencia con eso, no lo sé...

Sebastian Vettel: ¡Él podría ser tu padre!

Max Verstappen: Sí, ¡está cerca! Sería como un padre joven. ¿Cuántos años tiene él? ¿36? ¿38? Bien, bien... Con 17 es posible ser ya padre.

Sebastian Vettel: ¿Hablas sobre tu experiencia?

Max Verstappen: No lo sé. Al menos que yo sepa.

Hamilton: ¿Cuántos años tienes ahora?

Max Verstappen: 21. Muchos años, muchos años...

Hamilton: Dios. ¡Me gusta estar en esta habitación porque no soy el mayor!

Max Verstappen: ¿Tienes 34?

Hamilton: Tengo 34 años, sí, casi 35.

Sebastian Vettel: Diré una cosa. El día en el que alguien que haya nacido en el 2000 o más nos gane... Sabremos que es la hora...

Además, Sebastian Vettel también contestó sobre la posibilidad de la vuelta de Fernando Alonso a la F1: "No me importa. No sé por qué pero creo que nunca le he caído bien. Pero no me importa. Lo respeto por lo que logró y por lo que puede hacer en el futuro. Supongo que está aburrido si tiene tiempo para escribir estas cosas. Así que traedlo de vuelta, no me importa", sentenció".

Max Verstappen: "Tal vez pueda volver como responsable de las redes sociales. Conmigo siempre ha sido muy amable y bueno. Me gusta que ahora también está buscando otras oportunidades para competir. Le encanta competir y quiere ganar, quiere ser competitivo. Es bueno verlo", aseguró".

Hamilton: Este deporte necesita a los mejores pilotos en los mejores asientos, y todavía hay al menos un asiento disponible que es lo suficientemente bueno para ganar...

Max Verstappen: Tal vez podría hablar con Toto.

Hamilton: Valtteri es genial... Y Valtteri ha estado ganando. Tú eres el que tiene ese asiento extra.