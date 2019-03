Jorge Lorenzo recibe la Medalla de Oro del Mérito Deportivo

El español Jorge Lorenzo, triple campeón mundial de motociclismo, ha recibido de manos de Iñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deportes, la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en la sede del citado ministerio en Madrid.

"Es una gran satisfacción entregar la máxima distinción que el gobierno entrega en el deporte, la Real Orden del Mérito Deportivo en su categoría de oro a un deportista como Jorge Lorenzo; esta distinción le fue concedida a Jorge en el año 2013 pero es un momento muy oportuno entregársela hoy, cuando los españoles hemos vivido un fin de semana excepcional en Cheste, en el que nuestros deportistas han sido los protagonistas mundiales del motociclismo", señaló nada más comenzar su alocución el ministro Méndez de Vigo.

"Una gran competición celebrada en nuestro país que nos deja la imagen del triplete conseguido por nuestros pilotos, ese podio enmarcado por las tres banderas españolas y también la emoción al escuchar el himno nacional, Jorge se acababa de coronar como quíntuple campeón del mundo, tres veces en MotoGP y dos en 250 c.c., es la prueba del trabajo bien hecho que permite recoger sus frutos y la excelencia que requiere la máxima exigencia y también la competitividad", agregó Méndez de Vigo.

"Durante estos últimos lo hemos vivido así con el joven Marc Márquez, el competitivo Dani Pedrosa o el incombustible Valentino Rossi y Jorge que se ha hecho más fuerte física y mentalmente para estar a su mejor nivel", comentó el ministro de Educación.

"El éxito es el trabajo diario"

"Me sabe muy bien recoger esta medalla al Mérito Deportivo, que ya me dieron en 2013 y me sabe todavía mejor porque me la dieron en un año en el que no fui campeón, pero que mejor manera de poder celebrar esta medalla con el gran campeonato que hemos realizado, muy luchado, con mucho esfuerzo, decepciones y también momentos muy buenos", señaló por su parte Jorge Lorenzo.

"Me gustaría hacer un llamamiento a la gente joven que tiene un sueño y quiere conseguirlo, me gustaría decirles que el cuerpo es el activo más importante que tenemos y hay que alimentarlo bien, cuidarlo y trabajarlo. El éxito no es sólo lo que se ve o consigue, sino el trabajo diario, una disciplina diaria para mejorarte a ti mismo, sin importar con quien compites pues si mejorar cada día al final del año has mejorado un 365 por ciento", manifestó tras recibir el premio el triple campeón del mundo español de MotoGP.