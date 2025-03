Marc Márquez iguala las 90 victorias de Ángel Nieto tras otra histórica batalla ante Álex en Argentina

Moto GP sigue hablando 'ilerdense'. Otro histórico doblete de los hermanos Márquez coronó el GP de Argentina en Termas de Río Hondo, el segundo de la temporada. Pero la noticia 'gorda' la volvió a protagonizar Marc, que tras adelantar a su hermano a cinco vueltas del final consiguió su segunda victoria y la 90 de su carrera en el motociclismo igualando las que sumó Ángel Nieto.

Esta vez Pecco Bagnaia solo pudo ser cuarto y terminó enfadado y decepcionado con el resultado, pero no puede quejarse de que Marc esté "jugando" con nadie. Salió primero el seis veces campeón de Moto GP y tras dominar unas vueltas se fue largo en una curva y tomó su testigo Alex, que esta vez apretó los dientes y tuvo su primera victoria en Moto GP a apenas cinco vueltas. Pero Marc no tiene piedad ni de su hermano, la 'lucha' no pudo ser más respetuosa y limpia, Marc consiguió el adelantamiento por pura velocidad en recta y tras confirmarse el sorpasso terminó la resistencia de su hermano. Morbidelli completó el podio.

Otra fiesta de los Márquez y... empatado a 90 con Nieto

Y tras la bandera a cuadros comenzó una nueva fiesta de los Márquez. Es el cuarto doblete en lo que llevamos de temporada entre los sprint y las carreras del domingo (Tailandia y Argentina), pero la mirada de Marc hoy estaba fija en el cielo, concretamente en la memoria de Ángel Nieto, al que igualó este domingo con 90 victorias en el motociclismo como los dos pilotos españoles con más victorias. También es el tercero con más triunfos de siempre en la categoría reina solo por detrás de Valentino Rossi y d'Agostini.

Por si fuera poco, el triunfo del mayor de los Márquez supone el 750 de un piloto español en la historia del motociclismo. Y el sueño de la familia Márquez Alentà no termina: Marc lidera el Mundial con 74 puntos (máximo que puede conseguirse), seguido de su hermano (58) y del dos veces campeón de Moto GP, Pecco Bagnaia (43º).

En cuanto al resto de españoles, Acosta fue noveno, Mir décimo, Rins 12º, Viñales 13º, Fernández 16º y Aldeguer 17º.

