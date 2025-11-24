Álex Márquez y su victoria en Jerez: "Yo normalmente no lloro y ahí lloré"

Álex Márquez, subcampeón del mundo de MotoGP, ha sido el invitado de este lunes en El Hormiguero, donde junto a Pablo Motos ha repasado su histórica temporada en la categoría reina del motociclismo, con tres victorias y el segundo puesto en la general tras su hermano Marc.

"Mejor que nunca. Mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba, y me incluyo. Hay tantos factores que todo tiene que sacar muy bien y este año todo era perfecto", ha señalado Alex Márquez.

El piloto de 29 años de Cervera ha reconocido que su victoria en Jerez fue la más especial del año.

"Si me dices ¿Cuál es de las 22 carreras es dónde quieres ganar tu primera carrera en MotoGP? Todos los pilotos españoles diríamos Jerez, es la catedral del motociclismo. Es el único sitio del Mundial donde yo he sentido a la gente encima de la moto. Fue super bonito y especial. Yo normalmente no lloro y ahí lloré", admitió Álex Márquez.

Respecto al duelo de la próxima temporada con su hermano Marc, ha admitido que hay un pacto entre ellos para no tirarse en carrera.

"¿Si le pudieses ganar el campeonato a Marc, se lo ganarías?", le preguntó Pablo Motos.

"Lo ganaría. Yo ya había tenido esa sensación alguna vez y él la tuvo en Tailandia. Y me dijo: '¿Nunca has tenido esa sensación de preocupación de... y si me equivoco y lo tiro?' Claro, tu ves una moto delante pero sabes que es tu hermano. Y yo le dije: 'Sí, la he tenido'. Y ahí es donde hicimos el pacto que te contó", señaló Álex Márquez.