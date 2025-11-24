Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

El Hormiguero

Álex Márquez y su victoria en Jerez: "Yo normalmente no lloro y ahí lloré"

El subcampeón del mundo de MotoGP ha estado en El Hormiguero con Pablo Motos y ha repasado su histórica temporada con tres victorias y el segundo puesto en la general tras su hermano Marc Márquez.

Álex Márquez y su victoria en Jerez: "Yo normalmente no lloro y ahí lloré"

Álex Márquez y el GP de Jerez: "Es el único sitio del Mundial donde yo he sentido a la gente encima de la moto" | El Hormiguero

Publicidad

Álex Márquez, subcampeón del mundo de MotoGP, ha sido el invitado de este lunes en El Hormiguero, donde junto a Pablo Motos ha repasado su histórica temporada en la categoría reina del motociclismo, con tres victorias y el segundo puesto en la general tras su hermano Marc.

"Mejor que nunca. Mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba, y me incluyo. Hay tantos factores que todo tiene que sacar muy bien y este año todo era perfecto", ha señalado Alex Márquez.

El piloto de 29 años de Cervera ha reconocido que su victoria en Jerez fue la más especial del año.

"Si me dices ¿Cuál es de las 22 carreras es dónde quieres ganar tu primera carrera en MotoGP? Todos los pilotos españoles diríamos Jerez, es la catedral del motociclismo. Es el único sitio del Mundial donde yo he sentido a la gente encima de la moto. Fue super bonito y especial. Yo normalmente no lloro y ahí lloré", admitió Álex Márquez.

Respecto al duelo de la próxima temporada con su hermano Marc, ha admitido que hay un pacto entre ellos para no tirarse en carrera.

"¿Si le pudieses ganar el campeonato a Marc, se lo ganarías?", le preguntó Pablo Motos.

"Lo ganaría. Yo ya había tenido esa sensación alguna vez y él la tuvo en Tailandia. Y me dijo: '¿Nunca has tenido esa sensación de preocupación de... y si me equivoco y lo tiro?' Claro, tu ves una moto delante pero sabes que es tu hermano. Y yo le dije: 'Sí, la he tenido'. Y ahí es donde hicimos el pacto que te contó", señaló Álex Márquez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Barcelona - Athletic: Horario, alineaciones oficiales y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Lamine Yamal y Nico Williams, en un partido de LaLiga EA Sports

Publicidad

Deportes

Álex Márquez y su victoria en Jerez: "Yo normalmente no lloro y ahí lloré"

Álex Márquez y su victoria en Jerez: "Yo normalmente no lloro y ahí lloré"

Imagen de archivo de un campo de fútbol.

La Policía Nacional busca a un aficionado que propinó un puñetazo a un jugador de 13 años

Imagen de archivo de un neumático

Muere el piloto Lurrique Ferrari tras un terrible accidente contra una rampa en un parque temático

Ilia Topuria, sobre su posible pelea con Islam Makhachev: "Sabe que le voy a ganar"
UFC

El troleo de Ilia Topuria a Arman Tsarukyan: "Cada vez que nos vemos te quedas paralizado como un pato asustado"

Sinner y Alcaraz se hacen una foto durante las ATP Finals
Tenis

Un extenista pone en duda la buena relación entre Alcaraz y Sinner: "Que se saluden con una sonrisa no significa..."

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se saludan tras la final de Wimbledon 2025
Tenis

Maria Sharapova señala una diferencia entre Alcaraz y Sinner en la pista: "Carlos lo hace muy a menudo, Jannik con menos frecuencia"

La extenista rusa y ganadora de cinco grand slam subraya una diferencia entre Sinner y Alcaraz durante sus partidos y la forma de gestionar los problemas en pista.

El triatleta que desafía lo imposible: Javier Corrales compite tras perder el 80% de su estómago
Triatlones

El triatleta que desafía lo imposible: Javier Corrales compite tras perder el 80% de su estómago por el cáncer

Tras una operación de cáncer que le cambió la vida, Javier ha encontrado en los triatlones su gran refugio.

Los tres contendientes al título de Fórmula 1

Las cuentas por el título Mundial de Fórmula 1: ¿qué necesitan Verstappen, Norris y Piastri para ganarlo?

Andrés Iniesta en una imagen de archivo

Andrés Iniesta rescata al equipo ciclista Israel-Premier Tech

Los jugadores de España en las semifinales de la Copa Davis

Nadal y Alcaraz, orgullosos de España tras la actuación en la Copa Davis: "¡Semana impresionante!"

Publicidad