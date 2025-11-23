Fernando Alonso, harto del Aston Martin 2025: "Lo mejor es que dejaré de conducirlo..."

Los diseñadores del AM25 no deben sentirse muy orgullosos del monoplaza que Fernando Alonso y Lance Stroll han tenido que 'soportar' durante este 2025. Tanto que, el piloto asturiano, tras terminar 13º en Las Vegas (11º después de la descalificación de los McLaren), lanzó un doloroso recado que seguramente no haya sentado nada bien en la escudería británica.

"Quedan 2 carreras de celebración porque no volveré a conducir este coche"

"Quedan dos carreras (Qatar y Abu Dabi) de celebración porque no volveré a conducir este coche, así que me lo tomo así", dijo Fernando entre risas, pero también de forma irónica, después de salir séptimo y no poder terminar en los puntos debido al pobre rendimiento del monoplaza en Las Vegas.

Alonso, adelantado por Bearman... a pesar de tener el DRS de Hamilton

El bicampeón del mundo se sacó de la manga un milagro en la clasificación del sábado (7º) pero la realidad le devolvió a los puestos de abajo en la carrera de este domingo, donde perdió tres posiciones en la salida y fue adelantado por Hulkenberg, Hamilton, Ocon y Bearman, que salieron bastante más atrás. El rendimiento del AM25 volvió a ser muy pobre, tanto que fue adelantado por Bearman a pesar de que Alonso tenía el DRS de Hamilton. Inaudito. Se confirmó de nuevo que el Aston es de los peores coches de la parrilla.

Y sí, salió séptimo y a pesar de que descalificaron a los dos McLaren y Lawson (salió por delante) se quedó fuera de combate en la salida, no pudo ni entrar en el top 10. Solo ha puntuado en ocho de las 22 carreras... Stroll tuvo peor suerte ya que Lawson se lo llevó puesto en los primeros metros.

"Estamos pensando en 2026"

En cuanto a las aspiraciones de cara a Catar y Abu Dabi...: "Llevamos cuatro o cinco carreras sin coger puntos o cogiendo por alguna casualidad, llegar a Catar y esperar un top 7 sería ilógico... Faltan dos carreras para cerrar 2025, que ha sido muy complicado, pero ya pensamos en 2026".

Con dos carreras por delante es 13º en el Mundial de Pilotos, donde solo suma más puntos que Lawson, Ocon, Stroll, Tsunoda, Gasly y Bortoleto.

Por otra parte, tras el GP de Las Vegas ha empezado a sonar el rumor de que Andy Cowell podría ser destituido en las próximas horas. Horner y Seidl podrían ser los sustitutos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.