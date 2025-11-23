Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Fórmula 1

Fernando Alonso, harto del Aston Martin 2025: "Lo mejor es que dejaré de conducirlo..."

El español partió séptimo y terminó 11º pese a la descalificación de los McLaren y el toque de Lawson. Fue adelantado por Bearman pese a tener el DRS de Hamilton en una imagen que define el pobre rendimiento del AM25.

Fernando Alonso durante el GP de Las Vegas

Fernando Alonso durante el GP de Las VegasEuropa Press

Publicidad

Los diseñadores del AM25 no deben sentirse muy orgullosos del monoplaza que Fernando Alonso y Lance Stroll han tenido que 'soportar' durante este 2025. Tanto que, el piloto asturiano, tras terminar 13º en Las Vegas (11º después de la descalificación de los McLaren), lanzó un doloroso recado que seguramente no haya sentado nada bien en la escudería británica.

"Quedan 2 carreras de celebración porque no volveré a conducir este coche"

"Quedan dos carreras (Qatar y Abu Dabi) de celebración porque no volveré a conducir este coche, así que me lo tomo así", dijo Fernando entre risas, pero también de forma irónica, después de salir séptimo y no poder terminar en los puntos debido al pobre rendimiento del monoplaza en Las Vegas.

Alonso, adelantado por Bearman... a pesar de tener el DRS de Hamilton

El bicampeón del mundo se sacó de la manga un milagro en la clasificación del sábado (7º) pero la realidad le devolvió a los puestos de abajo en la carrera de este domingo, donde perdió tres posiciones en la salida y fue adelantado por Hulkenberg, Hamilton, Ocon y Bearman, que salieron bastante más atrás. El rendimiento del AM25 volvió a ser muy pobre, tanto que fue adelantado por Bearman a pesar de que Alonso tenía el DRS de Hamilton. Inaudito. Se confirmó de nuevo que el Aston es de los peores coches de la parrilla.

Y sí, salió séptimo y a pesar de que descalificaron a los dos McLaren y Lawson (salió por delante) se quedó fuera de combate en la salida, no pudo ni entrar en el top 10. Solo ha puntuado en ocho de las 22 carreras... Stroll tuvo peor suerte ya que Lawson se lo llevó puesto en los primeros metros.

"Estamos pensando en 2026"

En cuanto a las aspiraciones de cara a Catar y Abu Dabi...: "Llevamos cuatro o cinco carreras sin coger puntos o cogiendo por alguna casualidad, llegar a Catar y esperar un top 7 sería ilógico... Faltan dos carreras para cerrar 2025, que ha sido muy complicado, pero ya pensamos en 2026".

Con dos carreras por delante es 13º en el Mundial de Pilotos, donde solo suma más puntos que Lawson, Ocon, Stroll, Tsunoda, Gasly y Bortoleto.

Por otra parte, tras el GP de Las Vegas ha empezado a sonar el rumor de que Andy Cowell podría ser destituido en las próximas horas. Horner y Seidl podrían ser los sustitutos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un equipo de futbolistas afganas logra participar en un torneo internacional en Marruecos

Infantino, con las futbolistas del Afghan Women United

Publicidad

Deportes

Fernando Alonso durante el GP de Las Vegas

Fernando Alonso, harto del Aston Martin 2025: "Lo mejor es que dejaré de conducirlo..."

Florentino Pérez en la Asamblea de Socios del Real Madrid

Florentino Pérez, más duro que nunca con el caso Negreira: "Es una vergüenza, el saldo de expulsiones..."

Lando Norris

El Mundial de Fórmula 1, patas arriba tras la descalificación de Norris y Piastri: así está la clasificación a falta de dos carreras

Kylian Mbappé, en el partido ante el RCD Mallorca
LaLiga

Elche - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga

Rodney Rogers
NBA

Muere Rodney Rogers, la leyenda de la NBA que quedó paralítico en 2008 tras un grave accidente

El equipo español de la Copa Davis 2025
Copa Davis 2025

España - Italia: Horario, formato, partidos y dónde ver la final de la Copa Davis 2025

El equipo español aspira a la séptima ensaladera de su historia a pesar de no contar con Alcaraz ni Davidovich. Consulta el horario, formato y los partidos de la final de la Copa Davis 2025.

El equipo español celebra su pase a la final de la Copa Davis
Copa Davis 2025

La Armada Española sigue haciendo historia y buscará ante Italia su séptima Copa Davis

El equipo capitaneado por David Ferrer se cuela en la gran final de la Davis seis años después tras imponerse a Alemania en el partido de dobles con una soberbia actuación de Granollers y Pedro Martínez. Italia, campeona de 2023 y 2024, la última piedra hacia el título.

Ferran Torres celebra su gol ante el Athletic

Festín goleador del Barça en su vuelta al Camp Nou (4-0)

Carlos Sainz tras la qualy del GP de Las Vegas

Carlos Sainz y Fernando Alonso firman dos milagros en Las Vegas: "Pensaba que iba a ser la peor experiencia del mundo"

Infantino, con las futbolistas del Afghan Women United

Un equipo de futbolistas afganas logra participar en un torneo internacional en Marruecos

Publicidad