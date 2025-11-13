Adrian Newey: "No tengo ni idea de cómo iremos en 2026"

Todas las escuderías llevan trabajando meses de cara a 2026, una temporada en la que habrá una nueva regulación y que abre las posibilidades a un cambio en el orden de las escuderías en la parrilla. Aston Martin decidió hace tiempo ponerse en manos de Adrian Newey, el mejor ingeniero de la última década en la fórmula 1 y que llevó a Red Bull a dominar la F1 y conquistar seis títulos de constructores (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023). El mago de Stratford-upon-Avon está ante el reto de hacer un coche ganador con Aston Martín, pero el propio Adrian Newey ha rebajado las expectativas de cara a la próxima temporada.

"No tengo ni idea de como iremos en 2026. Actualmente estamos en una fase de estabilización tras incorporar a mucha gente. Nunca he creído en decir que lograremos una cosa u otra. Si logramos trabajar juntos en 2026, será el primer paso", reconoce Adrian Newey en una entrevista publicada en el canal oficial de la escudería inglesa.

"Estamos bajo mucha presión para la entrega de las principales piezas del coche y tenerlas listas para los test de enero. Paso más tiempo del que me gustaría diseñando o mirando el CFD -herramienta de simulación para analizar cómo fluye el aire- para asegurarme de que estamos creando un concepto con el que todos estemos contentos", detalla Newey.

"Vivimos en un ambiente con presión, competitivo y tenemos que encontrar el equilibrio"

El ingeniero británico fue el 'padre' del RB19, el coche más dominante de la historia, que ganó 21 de las 22 carreras del calendario, además de contribuir a la consecución de siete campeonatos mundiales y más de 200 Grandes Premios.

"Vivimos en un ambiente con presión, competitivo y tenemos que encontrar el equilibrio. Hay cosas que irán bien, pero puedes que tomes una dirección diferente y tienes que reaccionar de forma rápida. Saber decir que no cuando no vas en la dirección correcta y poder tomar otro camino", subraya Newey.

Con el cambio de normativa en 2026, Aston Martin aspira a mejorar los resultados de los cinco años en los que ha estado en Fórmula a al contar con una nueva fábrica ya estrenada, que incluye un túnel de viento de última generación y con un bicampeón del mundo como el español Fernando Alonso.

"Mi mujer dice que en los últimos meses estoy en trance de diseño, y entiendo a qué se refiere. Estoy totalmente concentrado en la tarea que tengo entre manos, dadas las fechas límite. Sabemos que habrán contratiempos, pero no quiero agobiarlos", confiesa Adrian Newey.

La escudería británica no ha registrado ninguna victoria desde 2021, pero en 2023 Fernando Alonso logró ocho podios en su mejor temporada desde su salida de Ferrari. Este año, el rendimiento del AMR24 no ha sido el esperado y el equipo ha sumado 72 puntos y es séptimo en el Mundial de Constructores a falta de tres carreras.