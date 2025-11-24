Las cuentas por el título Mundial de Fórmula 1: ¿qué necesitan Verstappen, Norris y Piastri para ganarlo?

La descalificación de los dos McLaren en el GP de Las Vegas ha dado un vuelco total al Mundial de F1, que está más al rojo vivo que nunca con solo dos carreras (Catar y Abu Dabi) y una sprint por delante. Max Verstappen se hizo con la victoria este pasado domingo y recortó 25 puntos a los dos pilotos papaya.

De esta manera, el Mundial se aprieta más que nunca a falta de solo tres pruebas en el calendario. Norris sigue manteniendo la primera posición pero solo le separan 24 puntos de su compañero Piastri y del neerlandés Max Verstappen, que enlaza ocho podios y cuatro victorias en las últimas ocho carreras.

Así está la clasificación del Mundial

1º Lando Norris: 390

2º Max Verstappen: 366

3º Oscar Piastri: 366

¿Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri?

Por lo tanto, este próximo fin de semana Lando Norris (GP de Catar 28 a 30 de noviembre), el mejor situado de los tres, podría asegurarse ser campeón del mundo por primera vez si sale de Catar con dos puntos más que Verstappen y Norris. Al tener una ventaja de 24 puntos en estos momentos, si sale con 26 de diferencia será ya imposible para Max y Oscar en Abu Dabi, donde como máximo se repartirán 25 puntos. Hay muchas cábalas pero si el inglés gana la próxima carrera del domingo ya será matemáticamente campeón. Norris, con subirse al podio en las tres pruebas (dos carreras y sprint) también aseguraría el título.

Por eso mismo, Verstappen y Piastri, ambos con 366 puntos, necesitan un final de temporada simplemente perfecto, y además no dependerían de sí mismos ya que podrían ganar las tres pruebas y no salir campeones si Norris termina siempre en el podio. Por ejemplo, si Max o Oscar ganan las dos carreras y la sprint sumarían 58 puntos, pero con Lando finalizando siempre en el podio (3º por ejemplo) el británico terminaría con 36 puntos (15 de carrera y seis de sprint), por lo que seguiría manteniendo una diferencia de 2 puntos. Norris no puede sumar más de 34 puntos para dar opciones a sus dos rivales, que aun así necesitarían ganarlo todo. Eso sí, cualquier accidente, toque o cero de Lando pondría todo patas arriba.

¿Quién es el favorito?

Por inercia y por ritmo podría decirse que los dos grandes favoritos son Lando Norris, que ganó en México y en Brasil, y un Verstappen que sigue demostrando por qué es el mejor piloto del planeta. El holandés es capaz de sacar la mejor versión de su monoplaza cada fin de semana y su presión puede amedrentar a Norris. Piastri, por contra, parece el más débil de los tres, no se encuentra cómodo en el McLaren y ha perdido gran parte de la confianza que le hizo llegar a dominar el Mundial con cierta holgura hace no mucho tiempo. Es más, en las últimas tres carreras ha perdido 46 puntos de ventaja respecto a su compañero y acumula además seis Grandes Premios de forma consecutiva sin subir al podio.

