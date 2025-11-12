"Si el coche rinde como este año, Fernando Alonso se marchará en 2026"

El exdirector de Haas, Guenther Steiner, ha dado su opinión sobre el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1 y no comparte el optimismo del propio piloto español, que hace unos meses aseguró que "si el coche fuese bien hay muchas posibilidades" de seguir en el Gran Circo más allá de 2026.

"Incluso para Fernando, que para mí como piloto puro es uno de los mejores, la edad no perdona a nadie"

En una entrevista con casino.org, Steiner aseguró que el bicampeón del mundo podría retirarse si el rendimiento de Aston Martin no mejora la próxima temporada. "Creo que, si el coche rinde como este año, Fernando se marchará en 2026. Si el coche es muy bueno, seguirá dispuesto a hacer el esfuerzo", explicó.

El italo-estadounidense añadió que, en caso de dejar Aston Martin, el mercado no le sería favorable por su edad. "Todo el mundo pensará: '¿qué tipo de piloto puedo tener para los próximos tres años?'. Incluso para Fernando, que para mí como piloto puro es uno de los mejores, la edad no perdona a nadie, ni siquiera a él", subrayó.

Steiner no descarta, sin embargo, que el asturiano intente alargar su carrera si el monoplaza le permite luchar por buenos resultados. "Si el próximo año va bien, intentará quedarse un año más, en 2027, pero si no, creo que lo dejará", señaló el exjefe de Haas, que ya pidió recientemente a Aston Martin que proporcionase "un coche competitivo" a Alonso.

"Carlos Sainz eligió la mejor opción"

En la misma entrevista, Steiner también valoró el futuro de Carlos Sainz, que se incorporará a Williams tras conocer que Ferrari no contaría con él el próximo año. "Creo que Carlos tuvo algunas dificultades al principio con el Williams, pero ahora, evidentemente, las cosas están mejorando para él. De todas las opciones que tenía disponibles, creo que eligió la mejor al irse a Williams", afirmó.

El exdirectivo, que fue una de las voces más reconocibles de la Fórmula 1 durante su etapa en Haas, ve a Sainz en un buen camino para consolidarse en el nuevo proyecto británico, mientras el paddock sigue pendiente de lo que decida Fernando Alonso sobre su futuro más allá de 2026.

