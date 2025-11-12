Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Fórmula 1

"Si el coche rinde como este año, Fernando Alonso se marchará en 2026"

El exdirector de Haas considera que el futuro del asturiano dependerá del rendimiento de Aston Martin y que su edad puede jugar en su contra si busca otro equipo.

Fernando Alonso durante el GP de Holanda

Fernando Alonso durante el GP de HolandaGetty

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El exdirector de Haas, Guenther Steiner, ha dado su opinión sobre el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1 y no comparte el optimismo del propio piloto español, que hace unos meses aseguró que "si el coche fuese bien hay muchas posibilidades" de seguir en el Gran Circo más allá de 2026.

"Incluso para Fernando, que para mí como piloto puro es uno de los mejores, la edad no perdona a nadie"

Guenther Steiner

En una entrevista con casino.org, Steiner aseguró que el bicampeón del mundo podría retirarse si el rendimiento de Aston Martin no mejora la próxima temporada. "Creo que, si el coche rinde como este año, Fernando se marchará en 2026. Si el coche es muy bueno, seguirá dispuesto a hacer el esfuerzo", explicó.

El italo-estadounidense añadió que, en caso de dejar Aston Martin, el mercado no le sería favorable por su edad. "Todo el mundo pensará: '¿qué tipo de piloto puedo tener para los próximos tres años?'. Incluso para Fernando, que para mí como piloto puro es uno de los mejores, la edad no perdona a nadie, ni siquiera a él", subrayó.

Steiner no descarta, sin embargo, que el asturiano intente alargar su carrera si el monoplaza le permite luchar por buenos resultados. "Si el próximo año va bien, intentará quedarse un año más, en 2027, pero si no, creo que lo dejará", señaló el exjefe de Haas, que ya pidió recientemente a Aston Martin que proporcionase "un coche competitivo" a Alonso.

"Carlos Sainz eligió la mejor opción"

En la misma entrevista, Steiner también valoró el futuro de Carlos Sainz, que se incorporará a Williams tras conocer que Ferrari no contaría con él el próximo año. "Creo que Carlos tuvo algunas dificultades al principio con el Williams, pero ahora, evidentemente, las cosas están mejorando para él. De todas las opciones que tenía disponibles, creo que eligió la mejor al irse a Williams", afirmó.

El exdirectivo, que fue una de las voces más reconocibles de la Fórmula 1 durante su etapa en Haas, ve a Sainz en un buen camino para consolidarse en el nuevo proyecto británico, mientras el paddock sigue pendiente de lo que decida Fernando Alonso sobre su futuro más allá de 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las cuentas de Carlos Alcaraz para estar en semifinales de las Nitto ATP Finals

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Fritz en las Nitto ATP Finals

Publicidad

Deportes

Fernando Alonso durante el GP de Holanda

"Si el coche rinde como este año, Fernando Alonso se marchará en 2026"

Carlo Ancelotti da la lista de Brasil

Ancelotti echa un capote a Xabi Alonso: "¿Qué más se le puede pedir?"

Marc Cucurella en la Ciudad Deportiva de Las Rozas

Cucurella: "Lamine Yamal quería estar con nosotros, es un tema complicado"

Julio Cortés, el aventurero español que da la vuelta al mundo en bicicleta
Aventura

Julio Cortés, el aventurero español que da la vuelta al mundo en bici: "Esta libertad no la cambio por nada"

Raheem Sterling, en un partido con el Chelsea
Reino Unido

Roban en la casa de Raheem Sterling con el futbolista y su familia dentro de la vivienda

Joan Laporta, en una imagen de archivo
Fútbol

Joan Laporta, sobre Lamine Yamal: "Lo notificamos en el momento en que lo supimos, intentamos curar a nuestros jugadores"

El presidente del Barcelona asegura que no quieren entrar en polémicas con las RFEF y que "respetamos a todas las partes". "Queremos tener a Lamine a disposición del club. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para el interés del Barça", indica Laporta.

Alcaraz y Sinner disputan un punto en la final de Roland Garros 2025
Tenis

Novak Djokovic y la final de Roland Garros entre Alcaraz y Sinner: "Pocas veces me he sentido así viendo jugar a otros..."

El tenista serbio admite que Alcaraz y Sinner son "ahora mismo, mejores que yo". "Tengo 38 años y el desgaste es real. Y me he llevado un par de bofetadas de realidad este último año", reconoce Djokovic.

Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti, en acción en las Nitto ATP Finals de Turín

Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti: Horario y dónde ver el partido de las Nitto ATP Finals, en directo

Luis Rubiales, en una imagen de archivo

Luis Rubiales: "No pido perdón a Jenni Hermoso porque yo le pregunté y ella me dijo 'vale'"

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Fritz en las Nitto ATP Finals

Las cuentas de Carlos Alcaraz para estar en semifinales de las Nitto ATP Finals

Publicidad