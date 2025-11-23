Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Mundial de Fórmula 1, patas arriba tras la descalificación de Norris y Piastri: así está la clasificación a falta de dos carreras

Verstappen recorta 25 puntos a los dos McLaren después de que la FIA detectara un exceso de desgaste en el fondo plano. Norris había terminado segundo y Piastri cuarto. Así queda el Mundial con Catar y Abu Dabi como últimas pruebas.

Lando Norris

Lando NorrisEFE

La postcarrera del GP de las Vegas ha 'ofrecido' más espectáculo que la propia prueba... Tras la victoria de Verstappen y el podio conformado por Norris (2º) y Russell (3º), la FIA confirmó horas después la descalificación de los dos McLaren (Piastri había sido 4º) por un exceso de desgaste en el fondo plano, lo que ha dado un vuelco radical al Mundial. De esta manera, Max recorta 25 puntos a Lando y Oscar y se queda a 24 del primero con dos carreras y una sprint por delante. Piastri y el neerlandés, empatados a 366.

"ÚLTIMA HORA: Los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri han sido descalificados del Gran Premio de Las Vegas. Esto se debe a que el espesor del patín más trasero de ambos vehículos era menor que el espesor requerido", informó la cuenta de X de Fórmula 1. Minutos después ha llegado el comunicado de McLaren, que ha explicado lo sucedido, el por qué de la sanción y que esta irregularidad no fue ni mucho menos intencionada: "Como señaló la FIA, el incumplimiento fue involuntario, no hubo un intento deliberado de eludir el reglamento y se dieron circunstancias atenuantes".

Sainz, del 7º al 5º

Por otra parte, Russell y Antonelli completaron el podio, Leclerc fue cuarto y Sainz, que terminó séptimo, gana dos posiciones (5º) que dejan al español con un sabor muy dulce: "No podíamos ser más que séptimos", dijo antes de que se conociese la sanción. Carlos cuajó una gran carrera, exprimió lo máximo que pudo el Williams y se llevó un buen puñado de puntos, una gran noticia teniendo en cuenta que su compañero Albon ni terminó la carrera. Fernando Alonso, pese a ambas descalificaciones y otros pilotos que no terminaron la carrera, solo pudo ser 11º, a un puesto de los puntos... El asturiano, como era de esperar, se mostró de nuevo muy decepcionado con el rendimiento del monoplaza.

Así está el Mundial a falta de dos carreras y una sprint

Tras las Vegas quedan por delante el GP de Catar la semana que viene (sprint y carrera) y el colofón en Abu Dabi. Así está la clasificación del Mundial de pilotos tras la descalificación de los dos McLaren. Es ya toda una lucha a tres por el título de Fórmula 1 con tres pruebas que decidirán al campeón de 2025, el más disputado de los últimos años.

