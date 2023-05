El mermaiding se abre a los hombres por primera vez en Taiwán: los tritones se unen a las sirenas

Lo normal es que las mujeres se tengan que abrir paso en deportes dominados por hombres. En cambio, en el mermaiding ocurre todo lo contrario. Las sirenas dominan un deporte en el que los hombres también se visten con colas de pez y en Taiwán han podido participar en una competición por primera vez.

"Es más fácil para las mujeres porque la gente tiene la imagen de la película de la Sirenita", sostiene Vivek Hsieh, uno de los llamados tritones. Una opinión que comparte Hsu Kai-hsiang, otro de los competidores: "Todos piensan que sólo las mujeres pueden ser sirenas, pero creo que los hombres pueden representar un estilo de sirena diferente".

Cinco tritones entre quince sirenas

En una piscina situada en la ciudad de Taichung, los cinco tritones pudieron vestirse de gala el pasado domingo para un torneo en el que también participaron quince sirenas. Al igual que las mujeres, se colocan sus colas decoradas con estampados, realizan un baile introductorio de la actuación fuera del agua y ya se lanzan para danzar sumergidos en la piscina.

Como en todo evento deportivo, cuentan con jueces que valoran sus actuaciones y el público observa los movimientos de los tritones en una pantalla. Afa Zhang es uno de los jueces, pero en su interior le gustaría estar en el otro lado: "Me encantaría ser parte, pero nadie me aceptaría".

"Los hombres pueden ser un estilo de sirena diferente"

Las dificultades van más allá de acostumbrarse a aletear con la cola. Según Vivek, "puedes adquirir las habilidades de sirena después de aprender a bucear con las piernas atadas, pero las expresiones faciales son demasiado difíciles". Además, existe otra desventaja con respecto a las sirenas: "Las mujeres pueden llevar adornos o un sostén hermoso para lucirse. "Estás nadando en el agua sin gafas y todavía necesitas verte guapo", asegura Hsu.

Para tritones como Jim Juan Lu, poder estar en un torneo significa mucho: "Participar en competiciones refuerza tu confianza y habilidades. Durante la preparación, sentí que no me valoraban, pero, aun así, me presentaré ante todos". Lo decía entre lágrimas tras su actuación Taichung.

Mermaiding, cada vez con más adeptos

El mermaiding surgió hace siete años en China y causa sensación en en el continente asiático. "Hay muchos sitios web en otros países sobre tritones. Son varoniles, musculosos e incluso femeninos", añade Hsu.

Coreografías bajo el agua que se juntan con la exigencia de la apnea, como reconoce Hsu: "La parte más difícil es no atragantarte en el agua y moverte con elegancia". Por ello se ejercitan también en el mar dejando imágenes impactantes como auténticas sirenas bajo el mar. Los pioneros de Taiwán confían en que su pasatiempo llegue a más gente y compartan experiencias en el agua.