El equipo español de tenis para los Juegos de París: ¿cuántas medallas ha conseguido España en su historia?

París ya está completamente listo para acoger los Juegos Olímpicos 2024, o también conocidos como los Juegos de la XXXIII Olimpiada. Una edición en la que el tenis volverá a ser uno de los grandes focos durante las dos semanas de competición.

Alcaraz, Sinner, Nadal, Djokovic...

En el cuadro se juntarán los mejores tenistas del mundo y algunos de la historia: Alcaraz, Sinner, Djokovic, Nadal, Zverev, Medvedev se citarán en el cuadro principal. Eso sí, cabe recordar que este deporte, por su parte, fue se incluyó por primera vez en el programa olímpico en Atenas 1896, y tras siete ediciones seguidas desapareció en 1928... y no volvió a aparecer hasta 60 años después: Seúl 1988. Desde entonces se ha mantenido ininterrumpidamente y este año promete un auténtico espectáculo en las increíbles instalaciones de Roland Garros.

Primera vez en tierra batida desde Barcelona 1992

Otra de las grandes novedades es que este año se jugará en tierra batida, como no podía ser de otra manera al celebrarse en el complejo de Roland Garros. Y es que no se jugaba en esta superficie desde Barcelona 1992, por lo que desde entonces 7 de las últimas 8 ediciones se disputaron en pista dura. 2024, año en el que ha vuelto a ganar un español en Roland Garros que no se llamara Rafa Nadal, el joven Carlos Alcaraz, será donde vuelva la tierra batida a los Juegos Olímpicos. Y sí, la gran final tendrá lugar en la pista Philippe Chatrier.

No obstante, a solo unas horas de que arranquen los cuadros masculinos y femeninos de tenis en los Juegos Olímpicos de París, este es el equipo que representará a España en las diferentes 'modalidades'.

Equipo de España en París 2024

En el cuadro individual masculino competirán los siguientes tenistas:

Carlos Alcaraz

Rafael Nadal

Jaume Munar

Pedro Martínez

En la modalidad de dobles masculinos habrá dos parejas españoles:

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz

Marcel Granollers y Pablo Carreño

En lo referido al cuadro individual femenino estas son las dos tenistas que representarán a España:

Sara Sorribes

Cristina Bucsa

Ambas formarán pareja en el dobles femenino.

Las opciones de medalla

Sobre el papel, el equipo español es uno de los más competitivos de la historia reciente, especialmente en el cuadro masculino ya que en el femenino pesa y mucho la baja de Paula Badosa. No obstante, Sorribes y Bucsa prometen llegar lejos y más después de su tremendo éxito este año conquistando el Mutua Madrid Open 2024 en los dobles. Bucsa, además, se postula como una gran doblista ya que en su haber ya hay cuatro títulos WTA en esta modalidad.

Centrándonos en el equipo masculino, la presencia de Rafa Nadal, dos veces medallista de oro en los Juegos, y de Carlos Alcaraz, reciente campeón de Roland Garros y Wimbledon, son sin duda las grandes bazas de medalla en esta edición. Ambos competirán en individuales pero también lo harán juntos en dobles. Por si fuera poco, en el cuadro masculino de dobles también contamos con uno de los mejores especialistas del circuito: Marcel Granollers, que hará pareja con otro gran jugador de en esta modalidad, Pablo Carreño (4 títulos del asturiano).

Todas las medallas de España en tenis: 13

Hablando de Rafael Nadal... el mallorquín es el único tenista español de la historia en ganar dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos. El balear lo consiguió en Pekín 2008 tras vencer al chileno Fernando González en la final y 8 años después (Río 2016) repitió en modalidad de dobles junto a Marc López. No obstante, ni mucho menos han sido la únicas medallas de España en tenis a lo largo de la historia.

Medallas de oro (2): Rafa Nadal (individuales en 2008), Rafa Nadal y Marc López (dobles en 2016).

Medallas de plata (7): Jordi Arrese (individuales en 1992), Sergi Bruguera (individuales en 1996), Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal (dobles en 1988), Arantxa Sánchez Vicario (individuales en 1996), Conchita Martínez y Arantxa Sánchez Vicario (dobles en 1992), Conchita Martínez y Virginia Ruano Pascual (dobles 2004), Anabel Medina Garrigues y Virginia Ruano Pascual (Pekín 2008).

Medallas de bronce (4): Pablo Carreño (individuales en 2020), Àlex Corretja y Albert Costa (dobles en 2000), Arantxa Sánchez Vicario (individuales 1992), Conchita Martínez y Arantxa Sánchez Vicario (dobles en 1996).

En total, 13 medallas (2 de oro, 7 de plata y 4 de bronce), siendo Arantxa Sánchez Vicario la tenista más galardonada en este aspecto (4 medallas), seguida de Conchita Martínez con 3 y Rafa Nadal y Virginia Ruano Pascual con 2.

