La Junta Electoral del Real Madrid acepta la candidatura de Enrique Riquelme: será el rival de Florentino Pérez

Ya es oficial. Habrá elecciones en el Real Madrid. La Junta Electoral del club ha aceptado la candidatura que presentó este pasado sábado por la tarde Enrique Riquelme en las oficinas de Valdebebas. El empresario alicantino consiguió el aval gracias a Andbank después del portazo de los bancos españoles.

Ese mismo día por la mañana se hizo oficial que Florentino Pérez presentaba también la suya tal y como confirmó en la rueda de prensa del pasado 12 de mayo.

Así lo comunicó el Madrid

"Siendo las 17:40 horas del sábado, 23 de mayo, se presenta D. Enrique José Riquelme Vives, socio nº 41.736, como candidato a la presidencia del Real Madrid. Que presenta a esta Junta Electoral la documentación de la candidatura: Escrito de presentación, relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos y programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 23 de mayo de 2026.

Que presenta preaval y aval bancario a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.B.7 de los Estatutos Sociales del Real Madrid C. F.

Habiéndose examinado detalladamente dicha candidatura, reflejamos un error en un vocal de la Junta Directiva, D. José Olivé Pina, presentándose con un número de socio no actualizado. Presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral adopta por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo:

PROCLAMAR VÁLIDA LA CANDIDATURA PRESENTADA POR D. ENRIQUE JOSÉ RIQUELME VIVES, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club Y TRASLADA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN A LA CITADA CANDIDATURA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELÉCTRONICO APORTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA CANDIDATURA", decía parte del comunicado merengue.

"El madridismo no se explica, se lleva dentro desde pequeño"

Horas después de que Riquelme presentara los documentos en Valdebebas, el de Cox publicó un mensaje en sus redes sociales: "Mucho antes de cualquier proyecto, ya existía un sueño. El de un niño que creció sintiendo el Real Madrid como parte de su vida. Por eso hay retos que no se afrontan desde la ambición personal, sino desde el respeto, la ilusión y la responsabilidad que supone el club más grande del mundo. Porque el madridismo no se explica. Se lleva dentro desde pequeño. ¡HALA MADRID!".

Las elecciones, posiblemente el 7 de junio

Por otra parte, en cuanto al día de las elecciones, posiblemente se celebrarían el domingo 7 de junio, o lo que es lo mismo, 15 días después de que se haya aceptado la última candidatura a presidir el club, en este caso la de Enrique Riquelme.

Hecho inédito en el club desde 2006

Hay que tener en cuenta que han pasado 20 años desde la última vez que hubo una 'lucha' como tal por la presidencia del club merengue, fue en 2006 poco después de que dimitiera Florentino Pérez: ganó Ramón Calderón tras imponerse a los candidatos Juan Palacios, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano.

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