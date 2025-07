Ilia Topuria responde a las críticas por sus dos últimos golpes a Oliveira: "Hice mi trabajo"

Ilia Topuria (17-0) ya está en España tras conquistar el pasado sábado el cinturón del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en Las Vegas, con un nocaut espectacular frente a Charles Oliveira en el primero round. El doble campeón invicto de la UFC, que ya reinó en las 145 libras tras derrocar a Volkanovski en febrero de 2024, ha ofrecido una rueda de prensa a su llegada a Madrid y se ha defendido de algunas críticas que recibió por los dos golpes que propinó al brasileño cuando este ya estaba tendido sobre el octágono.

"Violento no lo es porque tiene unos reglamentos. Antes de salir al combate tuve a ocho personas de la comisión repasando todo el reglamento. Cuando sucede algo así, cuando noqueas a tu rival y va al suelo hasta que el árbitro no te para, no puedes parar", explicó Ilia Topuria.

"Estamos perfectamente preparados para recibir ese tipo de golpes, nos sometemos a todo tipo de pruebas y no hay ningún caso de que a nadie le haya pasado nada. El boxeo es mucho más salvaje, te pueden apagar las luces, te hacen el conteo hasta diez y si revives puedes seguir peleando. No me importa lo que digan, jugué limpio con las reglas e hice mi trabajo", aclaró el hispano-georgiano.

"Si dependiese de mí, Paddy Pimblett sería el siguiente..."

'El Matador' ascendió esta misma semana al número 1 del ranking del libra por libra de la UFC tras sus tres últimos nocauts ante Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira, tres leyendas de las artes marciales mixtas. Topuria afirmó este viernes que, si por él fuera, el británico Paddy Pimblett sería su próximo rival, porque es "de los más fáciles".

"Si dependiese de mí, Paddy Pimblett sería el siguiente y por eso le subí. Es de los mas fáciles también. Yo pelearía con él, no esperaría demasiado porque si entras con tantos requisitos a lo mejor nunca se da el combate. Yo ofrezco la flexiblidad y él está en problemas porque yo soy flexible", explicó el actual campeón del peso ligero.

"Es un sueño hecho realidad. Lo soñé desde que era pequeño, desde me introduje en este deporte. Me aferré a mis sueños, tuve fe en que este día llegaría y estoy muy orgulloso de todos los momentos que me han permitido vivir estos dos cinturones. He tenido que vivir muchas aventuras muy divertidas y estoy muy orgulloso de ello", declaró tras convertirse en el primer doble campeón invicto de la historia de la UFC.

"Sin lugar a dudas podría ganar a McGregor en su prime"

Preguntado por Connor McGregor, Topuria recalcó que podría ganarle y que se siente muy confiado ante cualquier rival.

"Sin lugar a dudas podría ganar a McGregor en su prime (mejor momento). El deporte evoluciona cada año. Es como si haces una comparativa de cualquier deportista súper grande de hace muchos años y lo pones en la actualidad. ¿Brillaría? Seguramente, pero hay mucho mejores. Si hago la misma calidad de preparación que he hecho hasta ahora, que ese va a ser el caso siempre, tengo la convicción por dentro de que puedo hacer la estrategia con cualquiera para pensarlo y controlar la forma", sentenció Topuria.

"Makhachev es totalmente viable, al menos de mi parte

El rey de las 155 libras también afirmó que "podría ser" un objetivo pelear contra Islam Makhachev y que competir en el peso wélter es "totalmente viable".

"Makhachev es totalmente viable, al menos de mi parte. Si fuese por mí el sábado tendríamos un UFC en España contra Makhachev el primer asalto y contra Paddy Pimblett en el segundo asalto", explicó el luchador de origen georgiano.

"Si se me ofreciera el combate con él no tendría problema en esperar, prisa no tengo. Pero ahora quiero sentarme, meditar, visualizar qué es lo que realmente quiero. Sentarme con la UFC y ver qué visión tienen conmigo y construir algo que nos venga bien a las dos partes", concluyó Topuria.

