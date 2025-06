Ilia Topuria no frena tras noquear a Oliveira: "Hay espacio para un tercer cinturón"

Ilia Topuria provocó en Las Vegas un nuevo terremoto en la Ultimate Fighting Championship (UFC), un nocaut espectacular ante Charles Oliveira para conquistar su segundo cinturón (el del peso ligero) y acrecentar su leyenda. El primer doble campeón invicto (17-0) de la historia de la UFC es ya la máxima estrella de las artes marciales mixtas, un peleador que ha fulminado de forma consecutiva a tres leyendas: En febrero de 2024 mandó a dormir a Alexander Volkanovski, meses después se convirtió en el primer hombre capaz de desconectar Max Holloway y, el pasado sábado, fulminó al brasileño Oliveira en el primer round.

El hispano-georgiano sigue reinventando este deporte, llevando las artes marciales mixtas a otro nivel. Desde su debut en la UFC el 11 de octubre de 2020 ante Youssef Zalal, Ilia Topuria ha liquidado a todos y cada uno de los rivales que le han puesto por delante: Damon Jackson, Ryan Hall, Jai Herbert, Bryce Mitchell, Josh Emmett, Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira. En la historia de la UFC solo nueve peleadores habían sido campeones en diferentes divisiones: Randy Couture, BJ Penn, Georges St- Pierre, Conor McGregor, Daniel Cormier, Amanda Nunes, Alex Pereira, Jon Jones y Henry Cejudo. Desde el pasado sábado, Ilia Topuria es el décimo.

Topuria (17-0) no frena ahí y, como admitió en la rueda de prensa posterior a su combate ante Oliveira, sueña con convertirse en el primer triple campeón de la UFC.

"La UFC me pidió personalmente un favor: que no hablara después de la pelea sobre subir a las 170 libras. Les hice una promesa", reconoció el 'Matador' a 'ESPN', aunque luego dejó una de sus frases premonitorias: "Aquí hay hueco para un tercer cinturón".

La increíble respuesta de Topuria tras su triunfo ante Oliveira: "No me siento invencible, por eso..."

Pese a su aura de imbatibilidad, el nuevo monarca de las 155 libras no pierde la perspectiva de lo que supone este deporte y el meterse en un octógono con otro peleador.

"No me siento invencible, por eso pongo muchísimo esfuerzo. Sé que soy vencible y por eso entreno y me esfuerzo muchísimo todos los días. Ya la victoria es mía. Cuando el campamento se acaba, ya soy ganador. Dentro del octógono puede pasar cualquier cosa, pero nunca me quedaré con la duda de que podía haber hecho mas. Esa sensación no está dentro de mí", apuntó El Matador.

Ahora, los focos parece apuntar a una pelea ante Paddy Pimblett, quien sabe si con el desembarco de la UFC en España.

"Es inevitable, en 2026 va a pasar seguro. Sería otro sueño hecho realidad. Imagínate que pase eso... Tendríamos como una final de Champions en el Bernabéu: España, Georgia, todos los ingleses ahí. Eso sería un desmadre", señalo Ilia Topuria.

Por último, el nuevo campeón del peso ligero analizó su nocaut ante Charles Oliveira.

"Es increíble. No se puede explicar con palabras. Vencer a chicos como Alexander Volkanovski, Max Holloway o Charles Oliveira. Nadie en el mundo puede decir eso. Sé qué soy capaz en este tipo de situaciones, sé lo bueno que soy y las habilidades que tengo dentro del octágono. Puede que penséis que estoy loco, pero tengo que demostrar que soy el mejor luchador del mundo", explicó Ilia Topuria.

