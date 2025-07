Ilia Topuria es ya el mejor peleador libra por libra de la UFC

Ilia Topuria (17-0) es ya de forma oficial el mejor peleador de la UFC después de que la compañía liderada por Dana White haya ascendido al nuevo monarca de las 155 libras al primer puesto del ranking libra por libra, por delante de Islam Makhachev, Merab Dvalishvili y Dricus Du Plessis. Tras su espectacular nocaut a Charles Oliveira, el hispano-georgiano está ya en los más alto del ranking 'pound for pound', donde pasa del tercer al primer puesto.

El primer doble campeón invicto de la historia de la UFC y el décimo peleador que lograr reinar en dos divisiones de la Ultimate Fighting Championship asciende a lo más alto de la compañía de las artes marciales mixtas tras sus tres últimos combates, en los que ha noqueado a tres leyendas como Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira.

¿Cuál será la siguiente pelea de Ilia Topuria?

El Matador, que tras noquear al brasileño en Las Vegas aseguró que aún "hay hueco para un tercer cinturón", es ya el mejor peleador del mundo de las artes marciales mixtas y ahora toca ver cuál será su próxima pelea, quizá Paddy Pimblett y quién sabe si con el desembarco de la UFC en España.

"Es inevitable, en 2026 va a pasar seguro. Sería otro sueño hecho realidad. Imagínate que pase eso... Tendríamos como una final de Champions en el Bernabéu: España, Georgia, todos los ingleses ahí. Eso sería un desmadre", apuntó Topuria tras su combate ante Charles Oliveira.

Ilia dejó claro que para nada se siente invencible tras fulminar a Charles Oliveira en el primer round del UFC317.

"No me siento invencible, por eso pongo muchísimo esfuerzo. Sé que soy vencible y por eso entreno y me esfuerzo muchísimo todos los días. Ya la victoria es mía. Cuando el campamento se acaba, ya soy ganador. Dentro del octógono puede pasar cualquier cosa, pero nunca me quedaré con la duda de que podía haber hecho mas. Esa sensación no está dentro de mí", apuntó El Matador.

