Ilia Topuria 'carga' contra Pedro Sánchez: "Me dolió un poco no recibir ni una felicitación suya"

"La que he liado", dijo Ilia Topuria nada más ver el enorme despliegue de medios de comunicación y cámaras que le esperaban en el Hotel Villa Magna en la tarde de este jueves.

El luchador hispanogeorgiano, que se proclamó campeón de la UFC el pasado fin de semana en California tras tumbar a Alexander Volkanovski en el segundo asalto, ha respondido a todas las preguntas de los periodistas y ha dejado muchos titulares jugosos.

Topuria hará el saque de honor en el Madrid-Sevilla

Topuria dejó claro en la rueda de prensa que la pelea en el Santiago Bernabéu se dará "seguro": "Va a ser inevitable que lo hagamos, no tengo ninguna duda. Poder lucirse en el Santiago Bernabéu es un honor... El equipo que mejor representa los valores de España es el Real Madrid, me tira un poco más que el Valencia", explicó el luchador, que también confirmó que hará el saque de honor este domingo en el Real Madrid - Sevilla.

"Los valores del Madrid me representan, mi jugador favorito era Sergio Ramos..."

El conjunto blanco estuvo muy presente en los 45 minutos que duró la rueda de prensa y una vez anunció que haría el saque de honor en el Bernabéu llegaron más preguntas aún: "¿Florentino? Le voy a conocer el domingo por primera vez. Me hace mucha ilusión por todas las cosas que ha construido, es un fenómeno", y sobre el jugador del Madrid al que le gustaría enfrentarse... "A Sergio Ramos, siempre le he admirado y creo que me parezco mucho a él", explicó.

Dardo a Pedro Sánchez

El primer campeón español de la UFC también aprovechó para dejar un recado a las instituciones en general y a Pedro Sánchez en particular: "No haber recibido una felicitación del líder de nuestro país sí que me ha dolido un poco...", admitió.

"¿A Connor?.. le veo preparado para beberse dos copas de whisky"

No obstante, fue de los pocos reproches de Ilia durante una rueda de prensa amigable y muy sincera del luchador, que volvió a retar a McGregor, en el que no ve rival alguno: "Connor dijo que tiene muchas pelotas... que venga a España. Le veo preparado para beberse dos copas de whisky y aunque estuviera en su mejor momento sería una meriendita... Le tumbaría antes de entrar al octógono. Estaría fatal mentalmente", sonrió irónicamente el español.

