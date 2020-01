Zinedine Zidane: "No contemplo que Bale se vaya, voy a contar con él"

Zinedine Zidane ultima los detalles para el determinante derbi contra el Atlético de Madrid de Liga. El técnico francés quiere mantener el liderato y para ello le avalan los 20 partidos que lleva sin conocer la derrota y asegura que la clave de ello es "el trabajo".

Con el ojo puesto en Diego Pablo Simeone, del que no se fía del mal momento que pasa el equipo rojiblanco, Zidane hace hincapié en que cada derbi es un mundo: "No miramos ni al partido de pretemporada ni al de Supercopa de España. Sabemos que es un partido muy complicado y no hay que comparar nada de un partido a otro".

Aún no ha dado la lista de convocados definitiva, pero afirma que descartar a siete jugadores de los 25 de la plantilla "es lo más complicado". No ha quiero pronunciarse sobre el rumor que sitúan a Gareth Bale en el Tottenham, aclarando que "está con nosotros, no contemplo esta posibilidad. Yo voy a contar con él".

Sobre la recuperación de Eden Hazard, no quiere "arriesgar" en su recuperación y añade que está entrenando y que "poco a poco" estará listo para jugar. En elogios baña a Mendy: el entrenador del Real Madrid está encantado con el lateral francés y asevera que "en seis meses ya se está empapando de lo que el Madrid".

El técnico francés explica que "no entiende" las críticas al técnico argentino Simeone del Atlético de Madrid y que "es uno de los mejores del mundo y lo ha demostrado".