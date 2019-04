Zidane: "Estamos listos para la final, nosotros también sabemos sufrir"

¿Cómo está Cristiano y en qué porcentaje está?

Tenía alguna molestia pero está al cien por cien. Y además jugando una final, aunque tuviera algo, él jugaría. Va a estar al cien por cien.

¿Qué jugador del Atleti es el que más le preocupa? ¿Y del juego?

Es un conjunto y no creo que haya un jugador en particular. Lo que están haciendo lo hacen como equipo y yo no quitaría a nadie. Mañana jugaremos 22 o 23 contra 22 o 23. Todos estamos concentrados y preparados para esta final.

¿El partido será duro? ¿A quién favorecería más?

No será duro, será difícil. Va a ser dificilísimo, seguro, pero nosotros sabemos esto. Hemos tenido 15 días para preparar el partido y ahora lo que quieren los jugadores es que empiece el partido.

¿Diferencias entre finales como jugador o como entrenador?

No me siento distinto, creo que es diferente. Me ha tocado de jugador, de segundo y ahora de primer entrenador. Y contento, porque lo estoy viviendo intensamente y contento de lo que me está pasando. Llegar a una final no es nada fácil, creo que lo que hicieron los jugadores fue fenomenal en todo.

¿Qué ve en los jugadores?

Igual que en Manchester. Estamos contentos y listos para jugar. Vamos a dormir y mañana a hacer una gran final.

Si alguien dijera que estaríais en la final hace varios meses...

Hemos trabajado mucho para eso, yo el primero, con todos los jugadores. Es merecido y puedo decir lo mismo del Atlético de Madrid. Son los dos equipos que merecen la final y estoy contento del trabajo hecho. Llegar a una final sin sufrimiento no existe en el fútbol. A ver lo que pasa mañana.

¿Sería un fracaso perder para la temporada?

No creo, porque nadie nos va a quitar lo que hicimos hasta ahora. El fracaso puede estar en la actitud, si todo lo que llevamos dentro desde hace tiempo no lo sacamos mañana. Porque luego la final es un partido de fútbol, y ahí puede pasar lo que sea.

Diferencias del Madrid de hace meses

Algunos jugadores se fueron pero en este club la idea siempre es la misma. La idea del Madrid es como la gran historia de este club, es unidad, esfuerzo y compañerismo. Y a la hora de jugar es meter calidad y lo que tenemos dentro, cada partido. Mañana queremos repetir sólo y únicamente eso, dar el máximo.

¿Planteamiento del Atleti?

Partido complicado y estamos preparados para sufrir. Es lo que nos va a tocar. Pero en una final es completamente normal.

¿Qué diferencias hay con el mes de febrero cuando perdisteis 0-1 ante el Atlético?

Han pasado tres meses y estamos un poco mejor en todos los sentidos, pero esto no significa nada en una final. Estoy contento porque el trabajo ha sido enorme y yo creo mucho en el trabajo. Una final es 50-50.

Dos finales como jugador y la de Lisboa como ayudante. ¿En la víspera está nervioso?

Ahora lo vivo un poco estresado, mañana estaré más tenso. Pero es parte del trabajo de un entrenador y me gusta esta posición. Como entrenador no tiene nada que ver y Ancelotti me lo decía mucho. Me decía que ojalá que un día lo viva como primer entrenador, y siempre recuerdo a Carlo.

¿Defender mejor que atacar?

Seguro que primero hay que defender bien, sobre todo cuando no tienes el balón. Luego tenemos nuestras armas para atacar. Lo que hay que hacer mañana es correr, correr y correr.

¿Es el Atleti de Simeone el equipo que mejor toma la medida al Madrid en los últimos años?

Yo creo que a todos. Lo que están haciendo lo hacen bien con todos. No solo al Real Madrid. No hay que hablar, si están en la final es por el trabajo bien hecho de todos. Y nosotros igual.