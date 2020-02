Zidane: "No perdimos contra el City porque no estaba Kroos"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha explicado que no se debe busca nada en la suplencia de Kroos en el partido ante el Manchester City y ha asegurado que no perdieron porque el alemán fuera suplente.

"Siempre cuando hay un mal resultado se busca algo. Toni es uno que juega siempre y cuando no juega y perdemos... No perdimos porque no jugó. Son cosas que pueden pasar en un momento puntual, en un partido, que hemos elegido eso. Los demás juegan de la mejor forma y es una opción, nada más, no hay que buscarle otra cosa", indicó Zidane.

"Es un momento delicado, son tres partidos sin ganar en nuestro estadio"

El técnico francés admitió que están en "un momento delicado" después de "tres partidos sin ganar en nuestro estadio".

"Los que sabemos de fútbol son cosas que pueden pasar, pero nuestro ánimo tiene que ser muy positivo para sacar esto, no escuchar todo lo que se dice. Lo que necesitamos es a nuestra gente del minuto 1 al 90. Entiendo que nuestra gente esté un poco tocada, pero los necesitamos y ellos necesitan a su equipo", arengó Zidane.

Zidane fue preguntado por si ve peligrar su continuidad si el Real Madrid no gana ningún título.

"Lo que me importa es seguir con lo que estamos haciendo, eso pregúntaselo a otro. En cada competición gana uno solo y vamos a intentar ser nosotros", aseguró Zidane.

El entrenador del Real Madrid también se refirió a las críticas que ha recibido el equipo tras los últimos partidos.

"Cada uno puede criticar y es lo que hacéis, perdemos dos partidos y el responsable soy yo. Entiendo lo que vosotros hacéis. No hay nada nuevo, yo lo que tengo que hacer es seguir con mis jugadores peleando, porque son los mejores y vamos a intentar sacar eso adelante", indicó Zidane.

"¿Messi? Nos preocupamos de lo que vamos a hacer nosotros"

Respecto al Barcelona, Zidane destacó a Messi y elogió al equipo de Setién.

"Sabemos de la importancia de Messi en su equipo. Es un jugador fundamental para ellos, pero son buenos de todas formas, son un conjunto que lo hacen muy bien. Nos preocupamos de lo que vamos a hacer nosotros y vamos a jugar contra un rival muy bueno", explicó Zidane.

Por último, Zidane afirmó que "pase lo que pase vamos a seguir peleando y queremos ganar el partido de mañana", sentenció Zidane.