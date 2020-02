El Manchester City asalta el Bernabéu y deja al Real Madrid al borde de la eliminación en la Champions

El Manchester City de Pep Guardiola asaltó el Santiago Bernabéu (1-2) con los goles de Gabriel Jesus y Kevin de Bruyne, el mejor de la noche, y deja al Real Madrid a merced de una gesta en Inglaterra para no despedirse de la Champions.

El partido fue una locura de principio a fin, con fases de dominio para cada equipo y con una recta final de encuentro con tres goles y un expulsado (Sergio Ramos). En el día de la verdad el Real Madrid de Zidane pinchó en hueso, preso de su falta de gol.

La falta de pegada condena al Madrid

Y es que Vinicius tuvo un par de ocasiones clamorosas, pero una vez más la brasileño se le apagó la luz ante Ederson. Todavía no se entiende como no marcó tras el rechace del portero del City a remate de Benzema.

Todo hay que decirlo, Vinicius no se cansó de correr y en rebeldía contra su aciago partido se inventó el primer gol, habilitando a Isco, que no falló en el mano a mano ante Ederson. Pese a ese gol del Real Madrid, no se pude esconder que el City se hizo con el control en la segunda parte y que por momentos dominó de forma muy clara a un Real Madrid con muchos vaivenes.

De Bruyne finiquita al Real Madrid

El empate llegó tras una gran maniobra de Kevin de Bruyne y un cabezazo de Gabriel Jesus que fue revisado por el VAR. Ramos pidió una falta en el salto pero el colegiado concedió el gol.

Fue el preludio de un final de pesadilla. Carvajal cometía un clarísimo penalti ante Sterlin, que salió de refresco en el segundo acto, y De Bruyne, no perdonaba ante Courtois, que sostuvo al equipo en lsa segunda parte. El aciago final se completó con la expulsión de Sergio Ramos por derribar al atacante belga cuando se iba sólo hacia Courtois.

Al Madrid sólo le queda agarrarse a la gesta. El Manchester City de Guardiola por fin firmó un gran partido en Europa.