Zidane: "Yo no he pedido a Neymar, no sé si el club está hablando con él"

Último partido de Liga en el Bernabéu

"Es el último partido de la temporada en nuestro estadio. Queremos dar la última alegría a nuestra afición. Se lo merecen"

Balance general de la temporada

"En la Copa y en la Liga no ha ido bien. Pero vamos a darlo todo por una Champions que todos quieren ganar".

Sobre la segunda unidad del Madrid

"Los jugadores han tenido carácter. Pero la culpa no es sólo de ellos. Estamos todos en el mismo barco".

Con la cabeza en Kiev

"Los dos partidos de Liga nos vienen bien para preparar la final de Champions. Pero tenemos que trabajar, sobre todo, con el balón."

Sobre su futuro

"No pienso ahora en el futuro. Pero lo que sabemos es que en el Real Madrid lo que cuentan son los resultados."

El regreso de Iago Aspas

"La vuelta de Aspas es un plus para el Celta. Es un jugador que me encanta".

Compatibilidad Neymar - Cristiano

"Después de la final se hablará con el club para ver los cambios que hacemos, pero los buenos jugadores nunca juegan mal juntos. No sé si el club está hablando con Neymar. Yo no le he pedido. Tenemos que acabar la temporada y el resto se hablará después. Los rumores sobre Neymar no me preocupan. Solamente nos centramos en la final de la Champions. No es momento de hablar de él".