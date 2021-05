Zidane: "Hay momentos en los que te tienes que ir por el bien de todos"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido crucial de Liga entre el club blanco y el Athletic de Bilbao en San Mamés. Los madridistas tendrán que ganar y esperar un pinchazo del Atlético si quieren ponerse líderes a falta de otra jornada para terminar la Liga.

Ya desde hace meses existe el rumor de que Zidane no continuará en el Real Madrid la próxima temporada y por eso desde hace semanas los periodistas no dejan de preguntarle al francés en las ruedas de prensa, para intentar sacar información relevante sobre el futuro del francés..

Pese a que 'Zizou' siempre es muy claro, conciso y poco contundente en este tipo de respuestas, la rueda de prensa de hoy ha sido diferente, hemos visto a un Zidane tranquilo, sonriente y muy exlplicativo, con un tono desenfadado que a algún periodista le ha sonado a despedida.

"Hay momentos en los que hay que cambiar las cosas"

"Llega un momento en que las cosas... Es momento de cambiar. Pero para todos, no para mí. Para el bien de los jugadores, del club, de las personas. No lo dejo porque es fácil decir que me quito, me giro y no quiero mirar. Los momentos son así. Hay momentos en que tienes que estar y otros en que tienes que cambiar", ha explicado el técnico francés.

El entrenador del Real Madrid también ha dejado claro que está más orgulloso que nunca de sus jugadores: "Estoy orgulloso de todos los jugadores, de verdad, con todo lo que ha pasado nunca hemos dejado de trabajar. Al revés, pensando que se podía llegar hasta el final ganando cosas. La palabra es esta, muy orgulloso de todos mis jugadores. Lo están dando todo y eso para un entrenador es la hostia".

Zidane no ha querido decir su decisión, pero para algunos ya la ha tomado y la rueda de prensa de hoy ha sido especial. Aunque Zizou solo piensa en el encuentro de mañana ante el Athletic, un partido clave que querrá ganar para que su equipo siga optando a la Liga.