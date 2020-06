Zidane: "No estamos en nuestro mejor momento, pero lo importante es la Supercopa del día 8"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró hoy que su equipo no está en un "momento bueno" después de perder el clásico amistoso de Miami ante el Barcelona por 3-2. "En globalidad no podemos decir que es un momento bueno para nosotros", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al tercer partido de la pretemporada blanca, en la que el Real Madrid todavía no conoce la victoria.

El Real Madrid empató contra el Manchester United (1-1) y perdió después en los penaltis, luego cayó por 4-1 ante el Manchester City y esta noche volvió a ser derrotado, en esta ocasión por el Barça en Miami. Sobre el encuentro, consideró que los suyos empezaron "muy mal" el partido.

"Nos meten dos goles en seis o siete minutos, después nos metemos otra vez en el partido", añadió el francés, que opinó que hubo "dos caras" del Madrid.

El Real Madrid tiene su primer torneo oficial el día 8 de agosto, día de la Supercopa de Europa ante el Manchester United en Skopje (Macedonia), y 'Zizou' recalcó que lo importante es que su plantilla esté lista para ese día. Preguntado si teme que el Madrid no llegue listo a esa cita, insistió en que no, porque han trabajado "muy bien hasta ahora".

"Me conformo con la plantilla"

El técnico aseguró que quiere trabajar con la plantilla de la que dispone ahora y que, en caso de posibles llegadas, ya se verá. El Real Madrid y el Barcelona disputaron hoy el primer clásico de la historia en Estados Unidos en el Hard Rock Stadium de Miami y los culés vencieron por 3-2, en un duelo emocionante e inusual para tratarse de pretemporada.

El Real Madrid volará el lunes de Miami a Chicago para jugar su último choque de preparación ante un combinado de estrellas de la liga estadounidense, la MLS.