Zidane, sobre las críticas al VAR: "Me sorprenden porque son críticas a los aciertos"

La Liga acaba de comenzar pero ya hay polémica entorno al VAR. Y es que una vez más las decisiones del videoarbitraje en el Betis - Real Madrid han vuelto a colocar a este sistema en el ojo del huracán y al equipode Zidane en medio de la polémica. Las críticas a esas decisiones del VAR no las entiende Zidane, ya que cree que se critican aciertos.

"Me sorprende porque son críticas a los aciertos. No voy a estar hablando de estas cosas, cada uno puede opinar como quiera y nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer porque en cada partido puede pasar de todo y nada va a cambiar las cosas. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, pensar solo en los partidos. El resto no lo controlamos", aseguró Zidane.

El entrenador del Real Madrid prefiere mantenerse al margen de la polémica arbitral y pensar el en Valladolid, próximo rival de los blancos en su camino de defensa del título de liga conquistado la temporada pasada.

"Sabemos que es un partido complicado ante un equipo que igualmente en su casa o fuera van a venir a molestarte y tenemos que jugar bien desde el minuto 1 hasta el final para seguir con lo que estuvimos haciendo el año pasado con la misma motivación y entrega”, explicó Zidane.

"Nos metemos pequeños retos. La Liga son 38 jornadas, es larga, pero tengo una plantilla que siempre quiere demostrar y ganar. Les ayuda a conseguir lo que queremos. No es fácil porque cada tres días tienes que demostrar ante un equipo que siempre te quiere meter y juega a mil revoluciones, pero también gusta jugar ante equipos motivados”, aseguró el entrenador francés.

Zidane terminó destacando el nivel al que ha regresado el francés Raphael Varane tras sus errores en la eliminación frente al Manchester City de la Liga de Campeones, en el encuentro que cerró la pasada temporada.

"Nunca ha perdido su nivel, simplemente tuvo un par de errores. Soy su entrenador y me quedo con la gran temporada que hizo y sobre todo con su reacción con los partidos que ha hecho. Demuestra que es un gran jugador. Nunca es fácil jugar en el Madrid. Lo que valoro es la determinación para hacerlo bien, volver a ganar y concentrarse para hacer las cosas bien”, concluyó Zidane.