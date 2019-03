Publicidad

NÁPOLES VS ARSENAL, SLAVIA VS CHELSEA Y BENFICA VS EINTRACHT Villarreal y Valencia se enfrentarán en un duelo español en los cuartos de final de la Europa League Dos contendientes españoles quedan en la Europa League tras el adiós del Sevilla en octavos. En cuartos, Valencia y Villarreal se enfrentarán entre sí en un duelo en el que uno de los dos dirá adiós y el otro se clasificará para semifinales. La ida será en La Cerámica y la vuelta en Mestalla. El que gane se las verá con el vencedor del Nápoles vs Arsenal.