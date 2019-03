Vietto asegura que está "a punto" para jugar contra el Betis

El delantero argentino del Atlético de Madrid Luciano Vietto aseguró hoy en rueda de prensa que se encuentra "a punto" físicamente para poder tener minutos en el próximo partido liguero del domingo contra el Betis, si el entrenador argentino Diego Simeone lo decide. "El ritmo físico ya lo he puesto a punto, a la altura de mis compañeros. Lo otro dependerá del entrenador", aseguró Vietto, que lleva más de un mes fuera de los terrenos de juego debido a la convalecencia de la operación de apendicitis a la que fue sometido el 8 de octubre.

El delantero cordobés dijo que "lo malo" ya pasó tras la operación y aseguró que "todo sirve para algo". Cree que el parón competitivo le vino bien al Atlético "tanto en lo grupal como en lo individual" para corregir aspectos de funcionamiento colectivo y explicó alguna de las claves del trabajo de los delanteros, en los que Simeone ha puesto un énfasis particular. "Insistió en el trabajo de definición. Los goles se están resistiendo un poco, pero con la calidad de delanteros que tenemos seguramente entrarán pronto", explicó Vietto, que lleva "con tranquilidad" este arranque de temporada, en el que no ha podido tener tantos minutos como los que tuvo en Villarreal el curso pasado. "Lo llevo con tranquilidad, no quiero desesperarme ni entrar en apuros. Me esfuerzo día a día para alcanzar el nivel que tuve la temporada pasada", dijo el futbolista cordobés, que opinó que Simeone trata de "sacar el máximo" a cada jugador, y no lo lleva "con prisa" si no están al nivel que él quiere.

El delantero del Atlético también fue preguntado por la posibilidad de que el Rayo Vallecano-Atlético de Madrid se dispute el 31 de diciembre. "Es nuestro trabajo, si tengo que jugar en esa fecha no tendré ningún problema. Jugaremos el día que nos digan", afirmó.