La Real Sociedad, recibida con honores en San Sebastián tras ganar la Copa de la Reina

Las jugadoras de la Real Sociedad han tenido un recibimiento multitudinario en San Sebastián tras proclamarse vencedoras de la Copa de la Reina al vencer por 1-2 al Atlético de Madrid.

Las futbolistas, recién llegadas de Granada, han sido recibidas previamente en Zubieta, donde han sido sorprendidas por cientos de aficionados que les aguardaban para celebrar su triunfo, sacarse fotos y conseguir el autógrafo de las campeonas.

Posteriormente han comenzado los homenajes institucionales, el más numeroso de los cuales ha tenido lugar en el Ayuntamiento de San Sebastián, donde las realistas han sido recibidas por la corporación municipal, encabezada por el alcalde, Eneko Goia.

Las ganadoras se han asomado al exterior de la casa consistorial para saludar y levantar la Copa ante los miles de aficionados que se han congregado en el exterior para celebrar su histórico triunfo al son del himno de la Real Sociedad y de melodía de "We are the Champions".

El homenaje se ha trasladado posteriormente al salón de plenos del Ayuntamiento, donde el alcalde ha destacado el logro de estas mujeres. "No tiene precio lo que hacéis. Muchas gracias y felicidades", les ha dicho Goia.

Las futbolistas serán también homenajeadas en el partido que jugará el equipo masculino de la Real Sociedad contra el Real Madrid este domingo en el estadio de Anoeta.

Previamente, las ganadoras de la Copa de la Reina han sido recibidas en el Palacio Foral por el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el titular de Cultura y Deportes, Denis Itxaso.