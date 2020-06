Uno de los aficionados que insultó a Marcelino: "Todo el mundo dijo 'ojalá se hubiera matado', no sólo yo"

'El Chiringuito' habló en exclusiva con Andrés, uno de los aficionados que insultó de manera grave a Marcelino en la visita del Valencia al campo del Rayo Vallecano. El aficionado asegura que fue todo el estadio el que "repudió" a Marcelino, no sólo él.

"Quizás me excediera, pero no las dije yo, las dijo la mayoría del estadio. Me levanto y la cámara me caza a mí y a otro chaval. Las frases fuertes son de 12.900 espectadores, no sólo mía", alega.

Andrés pide disculpas "a la afición, al Rayo Vallecano y a los niños": "Para que no vuelvan a ver ese tipo de espectáculos". Además, añade que a Marcelino le gustaría pedirle disculpas de manera personal.

Te puede interesar:

Graves insultos contra Marcelino en el campo del Rayo: "¡Lástima que no te hubieras matado!"

LaLiga denunciará los cánticos contra Marcelino en Vallecas

El Rayo Vallecano suspende a un abonado que insultó a Marcelino y busca a otros dos