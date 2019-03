El Valencia destituye a Gary Neville y nombra a Pako Ayestarán como nuevo entrenador

El Valencia ha decidido rescindir el contrato a Gary Neville, quién ha sido entrenador del primer equipo hasta el día de hoy. El club ché, a través de un comunicado, ha expresado esta decisión de la siguiente manera: "Después de analizar con detenimiento la situación deportiva, el Club ha decidido realizar este cambio buscando el mejor interés para el Valencia Club de Fútbol en vistas al final de la presente temporada. El Club agradece su trabajo a Gary Neville y le desea la mayor de las suertes en el futuro".

Su sustituto será Pako Ayestarán, un miembro conocido de la familia valencianista, ya que fue entrenador ayudante del Valencia CF entre 2001 y 2004 y ayudó al Club a conseguir dos títulos de Liga y una Copa de la UEFA. Desde 2004 a 2007, en el Liverpool, colaboró como asistente para conseguir una Champions League en 2005 y una FA Cup en 2006.

Neville: "Me hubiera gustado seguir, pero entiendo que esto es un negocio"

El técnico inglés ha querido agradecer las muestras de cariño publicando un mensaje en la página web del club: "Quiero dar las gracias al Valencia Club de Fútbol, a los aficionados, al cuerpo técnico, a los trabajadores y a los jugadores. Me hubiera gustado continuar con el trabajo que empecé, pero entiendo que estamos en un negocio que se basa en los resultados y en los 28 partidos –diez victorias, siete empates y 11 derrotas- éstos no han estado al nivel que me exijo y al que requiere este Club"