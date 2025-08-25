Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Desaparece el nadador Nikolai Svechnikov en el estrecho del Bósforo

El nadador ruso de 29 años sigue desaparecido tras desaparecer este domingo durante una competición celebrada en Estambul.

El nadador ruso Nikolai Svechnikov

El nadador ruso Nikolai SvechnikovRedes sociales

El nadador ruso Nikolai Svechnikov, de 29 años, permanece desaparecido tras participar el domingo en la 37ª edición de la prueba internacional de natación del Bósforo, celebrada en Estambul. Las autoridades turcas han activado un operativo de búsqueda después de que no llegara a la meta al completar los 6,5 kilómetros del recorrido.

Según informó la agencia estatal Anadolu, la Autoridad Portuaria de Estambul inició las labores de búsqueda la misma mañana del domingo, en cuanto se notificó que Svechnikov no había completado la travesía. En la carrera participaron 2.820 nadadores de 81 países, siendo el ruso el único que no alcanzó la línea de llegada.

Svechnikov había llegado a Estambul el sábado y se alojó en un hotel del distrito de Beyoglu, en la parte europea de la ciudad. El evento, organizado por el Comité Olímpico Nacional de Turquía (TMOK), es una de las competiciones más emblemáticas en aguas abiertas del país y cada año reúne a miles de deportistas internacionales.

