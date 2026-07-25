Trump reivindica la libertad de expresión de Estados Unidos tras el intento de asesinato que obligó a aplazar la Cena de Corresponsales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado su regreso a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca para recordar el intento de ataque que provocó la suspensión de su anterior edición y ha defendido que la violencia política "no cambiará" el sistema democrático estadounidense, al tiempo que ha destacado las medidas de seguridad adicionales adoptadas por su Administración.

Trump calificó el ataque ocurrido meses atrás en el hotel Washington Hilton como "un asalto contra nuestra propia democracia" y agradeció la actuación del Servicio Secreto y de las fuerzas de seguridad. También tuvo palabras de reconocimiento para el agente Víctor Gonzales, que resultó herido durante la intervención contra el atacante.

"En este país creemos en la libertad de expresión. Resolvemos nuestras diferencias no con balas, sino con debates abiertos y firmes", afirmó el mandatario, quien insistió en que ningún ataque debe alterar el funcionamiento de las instituciones.

El espectáculo debe continuar

El presidente también presentó el regreso de la cena como un símbolo de la capacidad de respuesta de Estados Unidos frente a la violencia política. "El espectáculo debe continuar", dijo, recuperando la frase que aseguró haber pronunciado tras el atentado.

Durante su discurso, Trump combinó estos mensajes con referencias a sus planes para reforzar la seguridad de la Casa Blanca. Defendió la construcción de un nuevo complejo subterráneo y de un salón de baile protegido, unas instalaciones que, según explicó, estarán pensadas para mejorar la seguridad de los futuros presidentes. "Lo estoy construyendo para el futuro", aseguró, respondiendo a las críticas de quienes consideran que el proyecto está diseñado para su propio uso.

El mandatario vinculó estas obras a la creciente preocupación por la seguridad de las autoridades estadounidenses tras el atentado frustrado.

Quiere volver a presentarse

Además, volvió a dejar entrever una posible candidatura a las elecciones presidenciales de 2028, pese a que la Constitución de Estados Unidos limita a dos los mandatos presidenciales. Durante el acto llegó a colocarse una gorra con el lema "Trump 2028" y afirmó que ya "ha ganado tres veces" y que volverá a hacerlo "por cuarta", reiterando, sin pruebas, que las elecciones de 2020 fueron amañadas.

"Estoy agradecido de compartir mis intenciones de presentarme para un cuarto mandato. Lo voy a volver a hacer. Se me da bien esto de presentarme", declaró.

Trump aprovechó también la ocasión para cargar contra parte de los medios de comunicación, a los que acusó de mantener una actitud hostil hacia él. "A veces realmente creo que algunos de ustedes no me quieren", comentó, antes de cuestionar la cobertura informativa de su presidencia.

En el plano internacional, hizo una breve referencia a su reciente visita a China para comparar las infraestructuras estadounidenses con las de otros países y aseguró que el nuevo proyecto de la Casa Blanca será "algo que ningún país tiene".

Pese a sus habituales enfrentamientos con la prensa, el presidente cerró el acto con un tono más conciliador. Agradeció la presencia de los periodistas, destacó el trabajo de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en la reorganización del evento y aseguró que la celebración de la cena es una muestra de que Estados Unidos no permitirá que la violencia política condicione el debate público

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