Achraf Hakimi, sobre las acusaciones de violación: "Querían chantajearme"

Hace casi dos años que el futbolista Achraf Hakimi fue acusado formalmente de violación en Francia. Desde entonces, el marroquí no se había pronunciado nunca sobre ello. Sin embargo, ahora el jugador del PSG ha roto finalmente su silencio en una entrevista en el canal de YouTube de Anas Bukhash.

"Voy a ser honesto sobre esto. Esta es la primera vez que hablo de esto públicamente con alguien. Porque desde que pasó hace dos años, no he dicho nada al respecto. Está en manos de la justicia. Es la mejor manera de aclarar las cosas", ha empezado Hakimi.

"Toda la verdad saldrá a la luz y podremos hablar más sobre ello"

El marroquí opina que la fama le ha perjudicado en este caso: "La verdad es que, cuando tenemos éxito y las cosas van bien, nos convertimos en un blanco fácil para determinadas personas. Y me ha enseñado que no puedes confiar en mucha gente que te rodea. Cuando pusimos este asunto en manos de la justicia vimos que era sólo una forma de chantajearme".

Achraf insiste que ha sido víctima de una extorsión: "Querían chantajearme y por eso pusimos una denuncia y va bien. La justicia manejó las cosas bastante bien. Entonces, estamos en un proceso que va por buen camino", ha señalado.

Aunque ya han pasado casi dos años de la inculpación, Achraf cree que este caso "se resolverá pronto. Toda la verdad saldrá a la luz y podremos hablar más sobre ello". "Todo esto me enseñó a confiar en un círculo de personas más reducido del que tenía, a no confiar en demasiadas personas y que en este mundo hay que tener cuidado", apostilla.

Su separación de Hiba Abouk

El entrevistador también le ha preguntado por su separación con Hiba Abouk y cómo afectó a su vida: "Desde mi divorcio he aprendido a cuidarme y quererme más a mi mismo y a las personas que me rodean. Cuando estaba con mi exmujer -Abouk- aceptaba cosas que ahora no aceptaría", apunta el exmadridista.

Uno de los detalles más cacareados de su separación de la actriz fue el reparto de bienes. Abouk le reclamó la mitad de su fortura, pero Hakimi lo tenía todo a nombre de su madre, Saida Mouh: "Desde pequeño he cogido dinero y yo no podía manejarlo al ser menor de edad, entonces era mi madre quien lo gestionaba. Ella siempre me ha ayudado con el dinero. Porque cuando tienes éxito hay muy pocas personas en las que puedes confiar, y tu madre es la que te va a querer con o sin dinero, y lo va a intentar proteger para que el día de mañana siga habiendo. Mi madre no empezó a manejar mi dinero después de casarme, sino que lo hacía desde siempre y así siguió funcionando", ha explicado.

