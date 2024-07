Toni Kroos responde a Joselu: "Voy a intentar todo para que no sea mi último partido"

A 48 años de jugarse el España - Alemania de cuartos de final de la Eurocopa 2024, el partido sigue calentándose con declaraciones por ambas partes. Si primero fue Jens Lehmann quien 'calentó' el cruce de cuartos asegurando que la selección de Luis de la Fuente era "pequeña e inexperta", este miércoles el foco se ha puesto en las declaraciones de Joselu en las que asegura que espera que el próximo viernes Toni Kroos juegue su último partido. Unas palabras que han sido respondidas por el centrocampista alemán desde el cuartel general de la tetracampeona del mundo.

"No he traído ningún pastel para vosotros. No creo que sea mi último partido y nos volveremos a ver", apuntó Kroos en una rueda de prensa en Herzogenaurach, localidad situada a unos 20 kilómetros de Nuremberg.

"Es normal que diga eso (Joselu), quieren ganar el torneo. Pero yo voy a intentar todo para que no sea así", advirtió el genial mediocentro alemán.

Toni Kroos admitió que durante toda la Eurocopa juega teniendo presente en su cabeza que cada partido puede ser el último de su exitosa carrera.

"Lo tienes en la cabeza, pero es una motivación. En los octavos podía ser el último, no me ha molestado, es una motivación grande que tengo, lo de alargarlo lo máximo posible, ojalá hasta el final. Era mi decisión, puedo vivir con ella. Intentaré estar aquí hasta el final y si no es así, pues estaré feliz sin el fútbol después. Pero ojalá que tarde un poco más", indicó Kroos.

Kroos se desmarca de Lehmann: "No nos representa mucho..."

A Kroos no le molestaron las declaraciones de Vicente del Bosque, que dijo que España era favorita, pero sí aprovechó para desmarcarse de Jens Lehmann, que aseguró que La Roja era una selección con "poca experiencia, un equipo juveniles".

"Lehmann no nos representa mucho. Siempre tiene una opinión diferente a la de los demás. Ellos han demostrado que tiene jugadores con experiencia: Morata, Rodri, Nacho, Carva... No es verdad lo que dice, esperamos una España muy top. Juegan muy bien", indicó Toni Kroos.

"Me gusta que los jugadores y entrenadores puedan tener confianza, pero yo lo veo diferente", respondió el mediocentro alemán a Del Bosque. "Pero me gusta, tiene confianza, pero lo tienen que confirmar el viernes. Veo un partido de 50-50. Son dos equipos muy buenos, el partido se va a decidir en detalles", señaló Kroos.

"Hay mucha calidad en los dos equipos. Los partidos de este tipo se ganan en el centro del campo. El que gana los duelos, el control, tendrá más opciones. No hay duda de que cada equipo tiene jugadores que pueden marcar las diferencias, pero somos dos equipos que quieren tener la posesión", analizó el jugador alemán.

Toni Kroos ensalza a Rodri: "No parece estar nunca bajo presión"

"Rodri ha sido el jugador decisivo del Manchester City y España en los últimos años. No parece estar nunca bajo presión y en los últimos dos años se las arregla para marcar goles importantes. Es un jugador top, destinado a estar en un equipo de Guardiola", explicó Kroos.

El veterano jugador alemán se refirió a Lamine Yamal y Nico Williams, dos de las sensaciones de la Eurocopa y claves en la España de Luis de la Fuente.

"No me siento tan joven ahora (risas). En 2007 jugó mi primer partido, que es el año en el que nació. Es increíble la estabilidad y regularidad que ofrece. Jugar en el Barcelona y ser uno de los más peligrosos... es siempre una amenaza. Hemos estudiado y España tiene grandes extremos, también Nico. Mucho trabajo van a tener los laterales, pero es un trabajo de todos. Teniendo en cuenta su edad, no ha aparecido en grandes torneos, pero haremos lo posible por atarle en corto, para que no esté libre. Es increíble que sea un jugador decisivo teniendo en cuenta su edad", avisó Kroos.

