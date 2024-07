Eurocopa 2024: cruces y horarios de las eliminatorias de cuartos de final

La Eurocopa 2024 de Alemania ha entrado en ebullición con las eliminatorias de octavos de final y con cuatro selecciones ya clasificadas para los cuartos de final de la Euro. Suiza, Inglaterra, Alemania y España ya están entre los ocho mejores equipos de Europa y aún quedan cuatro plazas por definirse en los cuartos de final, que saldrán de los cuatro duelos de octavos de final que se jueguen este lunes y el martes: Francia vs Bélgica, Portugal vs Eslovenia, Austria vs Turquía y Rumanía vs Países Bajos.

A la espera de completar las cuatro eliminatorias de cuartos de final ya se conocen dos de los partidos de cuartos: España vs Alemania e Inglaterra vs Suiza.

España 4-1 Georgia

La selección española no falló ante Georgia y remontó un tanto inicial de Le Normand para citarse con la anfitriona en los cuartos de final (viernes 5 de julio a las 18:00 horas). El equipo de Luis de la Fuente sigue de fiesta por Alemania y firmó una nueva exhibición ante el combinado de Sagnol para meterse en los cuartos de final.

Los goles de Rodri, Fabián, Nico Williams y Dani Olmo sitúan a la selección española a tres partidos de reinar por cuarta vez en Europa (1964, 2008, 2012 y ¿2024?). El próximo viernes desafiarán a Alemania en un duelo que se presenta volcánico en Stuttgart.

Alemania 2-0 Dinamarca

La selección alemana, única con tres Eurocopas junto a España, sigue viva tras vencer bajo el diluvio de Dortmund a Dinamarca (2-0) con los goles de Kai Havertz t Jamal Musiala. Los de Julian Nagelsmann sufrieron ante los daneses en un duelo que se interrumpió durante más de media hora por una brutal tormenta eléctrica que se desató sobre el Signal Iduna Park de Dortmund.

Alemania jugará ahora ante España por un puesto en las semifinales. El partido de cuartos de final se jugará el próximo viernes 5 de julio a las 18:00 horas en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart.

Suiza 2-0 Italia

La selección suiza abrió la ronda de octavos de final de la Eurocopa 2024 eliminando a Italia (2-0), vigente campeona de Europa. Suiza fue superior a una selección italiana irreconocible y que cayó sin respuesta (2-0) en el Estado Olímpico de Berlín. Los goles de Remo Freuler y Rubén Vargas fueron un reflejo de la superioridad del equipo de Murat Yakın.

A Suiza le espera ahora Inglaterra en el Esprit Arena de Düsseldorf, en el segundo cuarto de final confirmado hasta la fecha.

Inglaterra 2-1 Eslovaquia

La Inglaterra de Gareth Southgate sufrió de lo lindo para meterse en los cuartos de final y forzó la prórroga ante Eslovaquia tras un golazo de chilena de Jude Bellingham en el 95. Ivan Schranz había adelantado a los eslovacos en el minuto 25, pero el centrocampista del Real Madrid rescató sobre la bocina a la subcampeona de Europa.

Harry Kane adelantó a los ingleses en el primer minuto del tiempo extra y certificó el pase de Inglaterra (2-1) a los cuartos de final, donde se medirá a Suiza por un puesto en las semifinales.

Horarios y resultados de octavos de final Eurocopa 2024

Suiza 2-0 Italia

Alemania 2-0 Dinamarca

Inglaterra 2-1 Eslovaquia

España 4-1 Georgia

Francia vs Bélgica (1 julio | 18:00 horas)

Portugal vs Eslovenia (1 julio | 21:00 horas)

Rumanía vs Países Bajos (2 julio | 18:00 horas)

Austria vs Turquía (2 julio | 21:00 horas)

Horarios cuartos de final Eurocopa 2024

España vs Alemania (5 julio | 18:00 horas)

Inglaterra vs Suiza (6 julio | 18:00 horas)

