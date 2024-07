Joselu: "Esperemos retirar a Toni el viernes"

Joselu Mato compareció ante los medios en el cuartel general de la selección española en Donaueschingen a dos días del transcendental choque de cuartos de final ante Alemania en la Eurocopa 2024 y habló sobre la posibilidad de que Toni Kroos pueda estar ante el último partido de su carrera, siempre que España sea capaz de eliminar a la anfitriona en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart.

"Esperemos que sea su último partido. Es un partido que no es que sea especial porque haya estado aquí sino porque son unos cuartos de final de una Eurocopa contra una grandísima selección. Creo que Alemania es también muy favorita para ganar este título, pero esperemos retirar a Toni el viernes. Ha sido para mí un placer jugar con él, refleja lo que es el Real Madrid y todos los valores que tiene el club. Ha sido un compañero y un amigo dentro del vestuario. He tenido muchos consejos de él y he hablado mucho con él. Es fundamental para Alemania y ha sido para el Real Madrid. Hay que tener mucho ojo con él el viernes", apuntó Joselu.

El delantero de la selección española aseguró que deben creer en ellos mismos para poder eliminar a Alemania y meterse en la semifinales de la Eurocopa.

"Nosotros tenemos que creer en nosotros y no queremos dañar a ningún jugador de otra selección, menos a Toni. Le quiero, siempre creeré en él, pero pienso que el viernes es su último partido. Es una pena que tengamos que despedirnos a Toni", indicó Joselu Mato.

"Sabemos de las condiciones de Toni y creo que es un jugador fundamental para su selección, pero no nos podemos centrar solo en él porque Alemania es muy peligrosa, sobre todo ofensivamente", analizó el delantero español.

Respecto a su marcha del Real Madrid y su nueva aventura futbolística en el Al-Gharafa, Joselu cree que es el "momento perfecto" para cambiar de aires.

"Lo que te mueve un poco son las ganas de seguir compitiendo, quizás mi papel este año no hubiera sido el mismo que el año pasado. Me voy a un país muy bueno y creo que era el momento perfecto para poder dar ese paso. Lo que no quería era irme a otro club europeo, he salido de la mejor manera posible conquistando títulos", explicó sobre su fichaje por el club saudí y su despedida del Real Madrid.

Por último, Joselu opinó que será clave controlar las emociones en el duelo ante Alemania del próximo viernes en Stuttgart.

"Unos cuartos de final hay que controlar las emociones en todos los sentidos. Ellos juegan en casa y apretaran con toda su afición. Nosotros queremos ganar y sabemos de la dificultada de ese partido. No nos fijamos en los datos del pasado, lo que hacemos es analizar sus últimos partidos y lo que tenemos que hacer", aseveró el delantero español.

