La sorprendente afirmación de Enrique Cerezo: "Joao Félix es el mejor jugador de Europa"

Joao Félix está siendo el gran protagonista en las horas previas al partido de esta noche (21h en la web de Antena 3 Deportes) entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. El propio presidente colchonero, Enrique Cerezo, ha atendido rápidamente a los medios y ha dejado un par de frases que han sorprendido a muchos.

"¿Félix? Es el mejor jugador de Europa"

Cerezo, que como era de esperar ha sido preguntado por la figura del portugués, cedido esta temporada del Atlético al Barça, ha elogiado la calidad de Félix: "Es un jugador que está cedido del Atlético al Barça. Nosotros le deseamos todo lo mejor, es uno de los mejores futbolistas de Europa y está jugando en el Barça. Si el Barcelona no lo quiere el año que viene, pues volverá a ser jugador del Atlético. Así de sencillo. Yo tendré que decir que es el mejor de Europa... porque lo es", expresó.

¿Y si marca Joao Félix? ¿Lo celebrará? El máximo directivo atlético lo tiene claro: "Todos los jugadores que marcan un gol con el equipo que sea lo quieren celebrar y lo celebrarán. A mí me parece fenomenalmente bien que lo celebren. ¿Hay algún problema? ¿No lo debe celebrar? ¿Vas a quitarle la alegría de una persona que tiene un triunfo? Yo creo que no", admitió.

Hace dos días...

Algo diferente fueron sus palabras hace dos días cuando se refirió a la posibilidad de que Joao marcara hoy: "No sé lo que hará él... Yo espero que no lo celebre", dijo Cerezo, aunque puede interpretarse de una manera bastante sencilla: simplemente no quiere que marque.

Llevaba 12 partidos sin marcar... hasta el pasado martes

Joao disputó su primer partido con el Barça el 16 de septiembre ante el Betis, partido en el que marcó un tanto, tres días después anotó un doblete en la goleada ante el Amberes (5-0) y desde entonces no vio puerta en los 12 siguientes encuentros. Sin embargo, el pasado martes marcó el gol de la victoria ante el Oporto, el que es máximo rival del Benfica, club donde saltó a la fama el luso de 24 años. Hoy, de ser titular, saldrá con más ganas que nunca. Partido trascendental el de esta noche para culés y colchoneros, quien gane se pondrá a 4 del Madrid y del Girona y el que pierda se quedará a 7.