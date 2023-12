Barcelona - Atlético de Madrid: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Es sin duda el plato fuerte del fin de semana, FC Barcelona y Atlético de Madrid se miden en un atractivo y crucial duelo liguero en Montjuic. Será el primer enfrentamiento entre ambos en la presente temporada y servirá para que uno de ellos se aleje a tres puntos de su rival, en el caso de que no se produzca un empate.

El Barça coge aire gracias a la Champions

La importante y muy celebrada victoria de los culés ante el Porto en Champions ha servido al club para olvidar aunque sea durante un par de días los malos resultados y el pésimo juego practicado en las últimas semanas. El Barça consiguió pasar este martes a octavos de final tras haber caído en la fase de grupos de la Champions en las dos últimas temporadas, una noticia que enmendó bastante una semana que arrancó con muy mal sabor de boca tras el empate en Vallecas (1-1).

En Liga, al límite

Los de Xavi recuperaron el aliento en Champions y ahora vuelven a cambiar el chip para volver a la Liga, donde afrontan un mes clave en el campeonato doméstico con partidos capitales como el de hoy ante el Atleti o los que vienen contra el Girona o el Valencia. Ahora mismo es cuarto, con los mismos puntos que el Atleti (un partido menos) y a cuatro del Girona y el Real Madrid, líder de la Liga. Una derrota este domingo ante los de Simeone dejaría a 7 puntos de los blancos (si estos ganan al Granada en casa), una distancia totalmente recuperable pero igualmente dolorosa.

El Atleti, en el mejor momento de la temporada

Por el contrario, el Atleti vive el mejor momento de la actual campaña, acumula 11 victorias en los últimos 13 partidos y, como el Barça, ya es equipo de octavos de final en la máxima competición europea, algo que tampoco consiguió la temporada pasada. En Liga ocupan la tercera posición con los mismos puntos que el equipo azulgrana pero con un partido menos (el atrasado vs Sevilla). Un empate, en la 'lucha' contra el Barça no sería mal resultado pero el Atleti parece que este año quiere y puede optar a más, por lo que no sería tan bueno si entre sus aspiraciones está el pelearle la Liga al Real Madrid, y quién sabe si al Girona. ¿Lo mejor? la victoria, de perogrullo...

Posibles onces de Barça y Atleti

Estos podrían ser los onces oficiales de Xavi y Simeone en el partido de hoy.

Barcelona: Peña, Koundé, Araújo, Íñigo Martínez, Cancelo, De Jong, Gündogan, Pedri, Raphinha, Joao Félix y Lewandowski.

Atlético de Madrid: Oblak, Molina, Giménez, Witsel, Hermoso, Riquelme, Llorente, Koke, De Paul, Morata y Griezmann.

Los jugadores lesionados de ambos equipos son Gavi y Ter Stegen (Barcelona) y Barrios, Lemar y Vitolo en el Atlético.

Horario y dónde ver el partidazo de la jornada

El encuentro de la jornada 15 entre Barcelona y Atlético de Madrid se disputará este domingo 3 de diciembre a las 21 horas en el Estadio Olímpico de Montjuic y podrás seguir la narración del partido en directo en la web de Antena 3 Deportes con la previa, los onces, el resultado y la crónica del duelo.