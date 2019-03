Simeone: "Salvo en 15 minutos, el Barça fue mejor"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, reconoció, al término del partido que su equipo perdió contra el Barcelona (1-2), que "salvo en quince minutos, los primeros de la segunda mitad, el Barcelona fue superior". "Salvo esos quince primeros minutos de la segunda mitad, el Barcelona fue dominador absoluto del partido. El Barca es un equipo que propone mucho ofensivamente. Intentamos salir en la primera parte como en la segunda, pero no fue posible. El Barcelona fue mejor", resumió Simeone.

El entrenador rojiblanco concluyó que el "Barcelona fue mejor en el espacio, con la pelota y en la presión". "Intentamos presionar arriba, un poco más arriba, pero la verdad es que no jugamos un buen partido. El arranque del segundo tiempo nos generó una situación de gol, bien resuelta por Torres, pero no supimos aprovechar esa situación", explicó el argentino. "El arranque del segundo tiempo es el que buscábamos desde el inicio, pero no tuvimos la situación manejada ni desde el espacio ni desde la pelota", añadió.

Sobre Leo Mesi, autor del segundo tanto del Barcelona, Simeone indicó que "fue determinante". "Está acostumbrado a romper partidos y una vez más lo hizo". Y sobre Fernando Torres, que firmó el gol rojiblanco, declaró que hizo un "gran trabajo ofensivo en cuanto a la presión y un buen gol, lo que es muy importante para él".

"Dar en la tecla contra el Barcelona, es la búsqueda constante que tenemos y esperemos que demos con ella algún día", terminó Simeone.