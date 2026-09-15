Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Fútbol

Simeone: "¿El Balón de Oro? Messi, sin ninguna duda"

El entrenador del Atlético de Madrid considera que su compatriota debe hacerse con su noveno Balón de Oro tras su actuación en el Mundial 2026.

Simeone, en rueda de prensa

Simeone confirma la baja de Julián Alvarez ante Osasuna | Efe

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

La pelea por el Balón de Oro está completamente abierta y, sin un favorito claro, son varios los futbolistas que se postulan para alzar el próximo 26 de octubre en Londres el codiciado premio de France Football. Lamine Yamal y Kylian Mbappé se han postulado de forma pública para lograrlo y este jueves se ha pronunciado al respecto Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.

"Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo con la edad que tiene, ninguna duda: Messi", aseguró Simeone en la previa del duelo liguero ante Osasuna.

En otro orden de cosas, el entrenador del Atlético de Madrid, confirmó que Julián Alvarez será baja este miércoles ante el conjunto navarro.

"Por lo que hemos hablado este martes con los médicos, todavía sigue en proceso de recuperación y este miércoles no nos va a acompañar", indicó Simeone.

"¿Las críticas? Bienvenidas sean, el equipo está en construcción"

El técnico argentino aseguró que su equipo está "acostumbrado a la negatividad de un montón de gente" e insistió en que su conjunto está en "construcción".

"Estamos acostumbrados a la negatividad de un montón de gente, porque en cuanto hay una posibilidad de crítica, las críticas están, es parte del crecer y mejorarnos y bienvenidas sean, porque el equipo está en construcción", explicó Simeone.

"Este año se fueron siete chicos y vinieron cinco, tenemos cuatro o cinco canteranos… No es tan simple como parece organizar todo esto. Tenemos un equipo competitivo, queremos mejorarlo jugando y vamos camino a eso, de lo que siento y lo que pienso que estamos en construcción, con futbolistas que nos pueden ayudar, pero necesitamos ese tiempo que en el fútbol no existe", añadió el entrenador colchonero.

Simeone también respondió a Mourinho, quien en la rueda de prensa de este lunes cuestionó a los periodistas si no iban a preguntar por los penaltis, en clara referencia a los pitados a Atlético y Barcelona frente a Real Sociedad y Levante. "Nada que comentar", fue la respuesta de Simeone.

Zverev conquista el US Open... ¡y no se entera! "Pensaba que íbamos 5-1"

Zverev se entera de que ha ganado el US Open

Publicidad

Deportes

German Valera trata de meter un centro ante Marc Cucurella

Elche - Real Madrid: partido hoy de LaLiga, en directo (0-2)

Simeone, en rueda de prensa

Simeone: "¿El Balón de Oro? Messi, sin ninguna duda"

Valentín González-Galiño y Aaron Gabet

Valentín González-Galiño gana el dobles junior del US Open junto al francés Aaron Gabet

Carlos Alcaraz grita tras lograr un punto ante Ben Shelton en la Arthur Ashe
Tenis

Patrick Mouratoglou, sobre Alcaraz: "Inspirado, probablemente es el mejor jugador del mundo"

El comunicado de Ez Abde en su cuenta de Instagram
Betis

Ez Abde responde a las amenazas e insultos: "Era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y sus habitantes"

Hansi Flick, en rueda de prensa
Fútbol

Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: "Si su opinión es que se merece el Balón de Oro, yo también lo creo"

El entrenador del Barcelona se pronuncia sobre el Balón de Oro y las posibilidades de Lamine Yamal de hacerse con el prestigioso galardón de France Football.

El Campeonato Ultimate celebrado en Budapest
Atletismo

Nairobi hará historia: África organizará por primera vez los Mundiales de atletismo

La capital de Kenia ha sido elegida para albergar el Campeonato Mundial de atletismo 2029, mientras que Múnich organizará la edición de 2031.

Borja Iglesias junto a la alcaldesa de Santiago

Santiago de Compostela se rinde a Borja Iglesias, primer gallego campeón del mundo con España

Vista general del Camp Nou, en Barcelona

El Camp Nou será la sede de la final de la Champions League en 2029

Rodrigo Hernández en Mestalla contra el Valencia

Rodri, sobre el Balón de Oro: "El Barça se ha decantado por Lamine Yamal y es lícito"

Publicidad