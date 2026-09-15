Simeone: "¿El Balón de Oro? Messi, sin ninguna duda"

La pelea por el Balón de Oro está completamente abierta y, sin un favorito claro, son varios los futbolistas que se postulan para alzar el próximo 26 de octubre en Londres el codiciado premio de France Football. Lamine Yamal y Kylian Mbappé se han postulado de forma pública para lograrlo y este jueves se ha pronunciado al respecto Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.

"Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo con la edad que tiene, ninguna duda: Messi", aseguró Simeone en la previa del duelo liguero ante Osasuna.

En otro orden de cosas, el entrenador del Atlético de Madrid, confirmó que Julián Alvarez será baja este miércoles ante el conjunto navarro.

"Por lo que hemos hablado este martes con los médicos, todavía sigue en proceso de recuperación y este miércoles no nos va a acompañar", indicó Simeone.

"¿Las críticas? Bienvenidas sean, el equipo está en construcción"

El técnico argentino aseguró que su equipo está "acostumbrado a la negatividad de un montón de gente" e insistió en que su conjunto está en "construcción".

"Estamos acostumbrados a la negatividad de un montón de gente, porque en cuanto hay una posibilidad de crítica, las críticas están, es parte del crecer y mejorarnos y bienvenidas sean, porque el equipo está en construcción", explicó Simeone.

"Este año se fueron siete chicos y vinieron cinco, tenemos cuatro o cinco canteranos… No es tan simple como parece organizar todo esto. Tenemos un equipo competitivo, queremos mejorarlo jugando y vamos camino a eso, de lo que siento y lo que pienso que estamos en construcción, con futbolistas que nos pueden ayudar, pero necesitamos ese tiempo que en el fútbol no existe", añadió el entrenador colchonero.

Simeone también respondió a Mourinho, quien en la rueda de prensa de este lunes cuestionó a los periodistas si no iban a preguntar por los penaltis, en clara referencia a los pitados a Atlético y Barcelona frente a Real Sociedad y Levante. "Nada que comentar", fue la respuesta de Simeone.