LaLiga
Levante - Barcelona, en directo: ¡once de gala de Flick!
El líder visita el Ciutat de Valencia con la presión de ganar tras la goleada blanca al Rayo en el Bernabéu. Sigue en directo el Levante-Barça de la quinta jornada de LaLiga.
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Un inicio absolutamente arrollador. El Barça se presenta ante el Levante en el Ciutat de Valencia tras un comienzo de temporada de matrícula de honor: cinco partidos, cinco victorias y cuatro de ellas por goleada (0-5 al Elche, 5-2 al Rayo, 0-5 al Valencia y 5-1 al Feyenoord en Champions).
Los de Flick sí notarán cierta presión después de que el Real Madrid saldara con una victoria contundente su duelo ante el Rayo en el Bernabéu (4-1 con doblete de Mbappé). Aun así, el Barça no perderá el liderato ni perdiendo hoy ante los granotas (a no ser que lo hagan por seis goles de diferencia...).
El Levante solo ha ganado un partido pero lo hizo en casa y goleando al Betis (5-2) en el único encuentro que ha disputado como local. Perdió en su debut ante el Espanyol en Cornellá y después ha puntuado en el Sadar y en la Rosaleda (ambos finalizaron con empate a cero).
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El partido de la quinta jornada de LaLiga entre Levante y Barça puedes seguirlo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión en directo y la última hora de todo lo que suceda en el Ciutat de Valencia.
¡Al igual que los del Barça!
Joan García, Szczęsny y Livakovic, los primeros jugadores culés en salir.
¡Saltan los porteros del Levante a calentar!
Ya están los tres porteros del equipo valenciano realizando ejercicios sobre el césped del Ciutàt de València
¡Así sale el Levante ante el líder!
¡Once de los granotas para medirse al líder Barça este domingo!
11: Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Víctor García, Sotelo, Olasagasti, Requena, Brugué; y Ratkov.
¡¡¡ONCE OFICIAL DEL BARCELONA!!!
¡OJO! Ya tenemos el XI oficial de Hansi Flick para enfrentarse al Levante en el Ciutat.
11: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Gordon; y Raphinha.
¡El Barça y un inicio absolutamente ARROLLADOR!
Tela como ha comenzado este Barça en la 2026-2027, cinco partidos y cinco victorias, siendo cuatro de ellas GOLEADAS apabullantes:
- Elche 0-5 Barça
- Barça 2-0 Athletic
- Barça 5-2 Rayo
- Valencia 0-5 Barça
- Barça 5-1 Feyenoord (Champions)
Veremos como se desenvuelve hoy en el Ciutat de Valencia, donde ha pinchado mucho en sus últimas visitas.
Levante - Barcelona, en directo: alineaciones y última hora del partido de hoy en LaLiga
¡Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del Levante-Barça de la quinta jornada de LaLiga! Partido interesante en el Ciutat de Valencia, donde el líder quiere seguir con un inicio absolutamente arrollador, pero que tampoco puede confiarse tras la goleada del Real Madrid este sábado ante el Rayo.
¡ARRANCAMOS con la previa y muy atentos a los onces oficiales!
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