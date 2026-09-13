Levante - Barcelona, en directo: ¡once de gala de Flick!

Un inicio absolutamente arrollador. El Barça se presenta ante el Levante en el Ciutat de Valencia tras un comienzo de temporada de matrícula de honor: cinco partidos, cinco victorias y cuatro de ellas por goleada (0-5 al Elche, 5-2 al Rayo, 0-5 al Valencia y 5-1 al Feyenoord en Champions).

Los de Flick sí notarán cierta presión después de que el Real Madrid saldara con una victoria contundente su duelo ante el Rayo en el Bernabéu (4-1 con doblete de Mbappé). Aun así, el Barça no perderá el liderato ni perdiendo hoy ante los granotas (a no ser que lo hagan por seis goles de diferencia...).

El Levante solo ha ganado un partido pero lo hizo en casa y goleando al Betis (5-2) en el único encuentro que ha disputado como local. Perdió en su debut ante el Espanyol en Cornellá y después ha puntuado en el Sadar y en la Rosaleda (ambos finalizaron con empate a cero).

El partido de la quinta jornada de LaLiga entre Levante y Barça puedes seguirlo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión en directo y la última hora de todo lo que suceda en el Ciutat de Valencia.