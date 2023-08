Sánchez abre la puerta a la dimisión de Rubiales, considera "insuficientes" sus disculpas y asegura que "debe dar más pasos"

Las críticas a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso tras la celebración del Mundial de Fútbol femenino han ido en aumento a lo largo de los días. El último en criticar ha sido el Presidente en funciones, Pedro Sánchez, que ha tachado de "inaceptable" la actuación del Presidente de la Federación Española de Fútbol y ha subrayado que "las disculpas no son suficientes".

Por otro lado, Pedro Sánchez ha señalado que "en nuestro país aun queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad y de respeto", a lo que ha añadido que las disculpas "no son suficientes ni adecuadas", y ha instado a Luis Rubiales a "continuar dando pasos para aclarar lo que vimos todos". Aunque no ha sido el único del ámbito político que ha querido señalar a Rubiales. Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, ha apuntado que la actitud del presidente de la Federación ha sido "bochornosa" y ha destacado que las posible repercusión de su gesto sean aplazadas para no "ensombrecer" el éxito alcanzado por las jugadoras.

Victoria Rosell, delegada del Gobierno por la Violencia de Género, también ha criticado el gesto del presidente de la Federación. Rosell ha indicado que el beso "sería constitutivo de delito" en España y ha tratado de quitar la presión a la futbolista, debido a que el supuesto delito prescribe en cinco años. Asimismo, ha apelado a las instituciones tanto públicas y privadas para que destituyan a Luis Rubiales de su cargo.

Pedro Sánchez llama a la dimisión de Rubiales

Pedro Sánchez se ha mostrado muy critico con el gesto del presidente de la Federación Española de Fútbol. Ya se había mostrado frío con él en el recibimiento al equipo y a los dirigentes de la Federación, aunque en las últimas declaraciones ha dejado entrever su deseo de que Rubiales siga "dando pasos para aclarar lo que vimos todos", algo que puede sonar a una dimisión del cargo. Por el momento, se ha podido saber que Rubiales solicitó a Jenni Hermoso que saliera junto a él en el vídeo disculpándose, aunque no tuvo éxito.

Javier Tebas, presidente de La Liga, también ha querido mostrar su desagrado a través de un tweet de manera irónica. "Cuando llueve sobre mojado", ha publicado en su cuenta a través de la red social. Pese a su relación políticamente correcta, las dos personalidades siempre se han mostrado distantes tanto en sus opiniones como en sus declaraciones.

Otras personas que se han pronunciado

Todos ellos no han sido los únicos en pronunciarse sobre el beso de Luis Rubiales. Miquel Iceta, Irene Montero o Margarita Robles han sido algunas de las figuras políticas que han criticado el gesto de Rubiales y han pedido explicaciones a Rubiales.