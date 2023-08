El frío saludo entre Pedro Sánchez y Luis Rubiales durante la recepción a las campeonas en Moncloa

Tras la gran celebración ante más de 20.000 aficionados en la noche de este lunes, la selección española femenina de fútbol al completo ha sido recibida en el Palacio de la Moncloa por Pedro Sánchez. El presidente de la RFEF, que se ausentó de la fiesta de la Roja, sí que ha acudido a la cita con el presidente del Gobierno en funciones. Sin embargo, ha llamado la atención el frío saludo que Luis Rubiales ha protagonizado ante un líder del PSOE que le ha estrechado la mano sonriente. Cabe destacar que el presidente federativo se ha visto envuelto estos días en una agria polémica por su beso a Jenni Hermoso tras la victoria de España ante Inglaterra en la final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda.

Después de ese tenso encuentro entre ambos, el presidente de la RFEF quedó relegado a un segundo plano, una posición muy alejada de la que venía protagonizando desde el pasado domingo. Rubiales dejó que la copa, Ivana Andrés, Jorge Vilda y el resto de jugadoras recibieran todos los focos ante un Pedro Sánchez que les distinguirá con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo.

Este episodio llega después de que la vicepresidente del Gobierno, Yolanda Díaz, pida la dimisión del propio Rubiales. Miquel Iceta, actual ministro de Cultura y Deporte, también le recriminó su actitud ante Jenni Hermoso: "Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla y, tal como lo he visto, porque no lo vi en directo, sino que lo he visto después en las redes, hay que decirlo".

Pidió disculpas

Luis Rubiales pidió disculpas pública por su polémico beso a Jenni Hermoso tras la victoria de España en la final del Mundial femenino: "Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe... pues bueno, ocurrió lo que ocurrió, creo que de manera espontánea", decía el presidente en un vídeo difundido por la Real Federación Española de Fútbol.

En un principio, Rubiales tildó de "tontos del culo" que decían "gilipolleces" e "idioteces" a quienes criticaron su beso a la futbolista española. Por eso, también quiso matizar esas palabras en su mensaje de disculpas: "Hay también unas declaraciones por mi parte en las que dije que esto me parece una idiotez. Era porque aquí dentro nadie le daba las más mínima importancia, pero fuera sí que se la han dado. También quiero disculparme ante esas personas porque tendrán sus motivos".