Rummenigge defiende a Rubiales: "Yo besé a hombres, no en la boca, pero sí de alegría"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, está cada vez más acorralado tras su polémico beso en la boca de Jenni Hermoso nada más proclamarse campeona del mundo en Australia. Sin embargo, al mandatario le ha salido un inopinado defensor en plena oleada de críticas: Karl-Heinz Rummenigge ha mostrado su apoyo al presidente de la RFEF. Desde el punto de vista del ex CEO del Bayern de Múnich y ahora miembro del comité ejecutivo de la UEFA, el pico de Rubiales a la futbolista no es reprochable.

"No creo que haya que exagerar", ha señalado el exdelantero de 67 años en una entrega de premios en Hamburgo. "Cuando te proclamas campeón del mundo, pues te emocionas. Y lo que hizo allí estuvo, con todo mi respeto, absolutamente okey. Recuerdo que cuando ganamos la Champions la última vez llegué a besar a hombres, no en la boca, pero sí de alegría", apostilló un Rummenigge que quiso destacar su gran amistad con Rubiales, quien a la postre también es miembro del comité ejecutivo de la UEFA.

Criticado en Alemania

Unas palabras que ya han recibido contestación en Alemania. Donata Hopfen, ex directora general del órgano liguero DFL, ha sido tajante: "Si los dos no persiguen la misma intención, se trata de un comportamiento muy difícil. Y, desde mi punto de vista, no es aceptable y así se ha comentado. Puede ser invasivo y así es como se percibió". Bernd Neuendorf, presidente de la federación alemana DFB, también lo tiene claro: "Me imaginé estar en una situación similar: no creo que hubiera actuado así".