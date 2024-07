Rufián y la victoria de la Selección: "Catalanes y vascos creando y españoles aprovechándolo"

Gabriel Rufián es un gran polemista, sobre todo cuando política y fútbol se entrecruzan. Tras las referencias en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder de Vox, Santiago Abascal, a la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa 2024 de Alemania, el portavoz de ERC les ha acusado de querer apropiarse de ello.

"Del tema de la Selección, tanto el presidente como la ultraderecha se han querido apropiar de esa victoria", ha dicho Rufián. Y luego ha apostillado: "Al final, nosotros lo resumimos muy fácil: son catalanes y vascos creando y rematando y españoles, aprovechándolo una vez más".

Rufián se refiere al hecho de que los futbolistas más desequilibrantes de la competición hayan sido el catalán Lamine Yamal o los vascos Nico Williams y Mikel Oyarzabal, autores de los goles de la gran final. El portavoz de ERC ha hecho esta afirmación en su respuesta a la presentación por parte del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de un plan para lograr más transparencia, independencia y protección de la democracia.

La reacción de Bildu

Por su parte, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado este miércoles que "en absoluto" molesta que el país celebre la victoria de la selección española, "el problema es que nos nieguen a nosotros celebrar la nuestra".

"Todos ustedes, construyen esa celebración y orgullo sobre la negación de nuestras selecciones, de nuestros sentimientos, de nuestro derecho a ser, celebrar y sentir nuestra alegría con el sentimiento nacional que queramos", ha dicho Aizpurua en referencia a los actos de celebración del triunfo de la selección española de fútbol en la Eurocopa de Alemania.

Otegi no se alegra

"Nunca me alegraré de las victorias de la selección española". Estas fueron las palabras del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el pasado lunes en una entrevista concedida a Euskadi Irratia.

La razón: "España no es mi selección, no es mi rey y no es mi himno". Además, ha subrayado que el Estado español "niega a los jugadores vascos la opción de jugar con la selección vasca".

Otegi, conocido aficionado al fútbol, desveló que no vio la final de la Eurocopa disputada en Berlín este pasado domingo, en la que España venció a Inglaterra por 2-1, porque "no me veía representado en ese partido".

"No me siento representado ni por Francia ni por España"

"Algunos creen que somos antiespañoles, pero yo lo que quiero es plantear otra reflexión, y es que los jugadores vascos no tienen opción de jugar con la selección vasca porque el Estado español nos niega eso a los vascos. Niega a Euskal Herria tener representación internacional en los deportes, es decir, estamos ante una prohibición, y, por lo tanto, nunca me voy a alegrar cuando ganan España o Francia. No es mi selección, no es mi rey y no es mi himno. No me siento representado ni por Francia ni por España", aseguró.

En su opinión, aunque "no soy muy proinglés", Inglaterra "tiene una diferencia" respecto a España y Francia, y es que "deja jugar a Escocia, Gales e Irlanda, acepta que Escocia vote y reconoce la autodeterminación de Irlanda". "Hay una pequeña diferencia", abundó.

Asimismo, ante el hecho de que los goleadores de España en la final de la Eurocopa fueran un navarro y un guipuzcoano, Otegi ha afirmado que se alegra por ellos, pero les reprocha que "metieron los goles con la selección española".

